Zilkade ayı, hicri takvimin 11. ayı olup İslam geleneğinde dört haram aydan birini oluşturuyor. Tarih boyunca bu dönemde savaşlardan ve çatışmalardan uzak durulması gerektiğine inanılmış, günümüzde ise bu anlayış manevi huzur ve ibadete yönelme şeklinde yaşatılıyor. Peki 2026 yılında Zilkade ayı hangi güne denk geliyor?

2026 Zilkade ayı ne zaman başlayacak?

Hicri takvime göre 2026 yılında Zilkade ayı 18 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ay takvimi esas alınarak belirlenen hicri aylar, miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün geriye kayıyor. Bu nedenle Zilkade'nin başlangıç tarihi yıldan yıla farklılık gösteriyor.

Zilkade ayının girmesiyle birlikte Zilhicce ayına ve dolayısıyla Kurban Bayramı'na geri sayım da resmen başlamış oluyor. Hac ibadetinin gerçekleştirildiği Zilhicce ayı, Zilkade'nin hemen ardından geliyor.

Zilkade ayının anlamı nedir?

Zilkade kelimesi Arapça kökenli olup "oturmak, yerleşik kalmak" manasına geliyor. Tarihsel süreçte bu ayda toplulukların savaşı bırakıp yerleşim yerlerinde kalması geleneğinden dolayı bu isim verilmiş. Tam adıyla "zü'l-ka'deti'l-harâm" olarak da bilinen bu ay, İslam'da dokunulmaz kabul edilen dört kutsal aydan biri.

Zilkade ayında neler yapılmalı?

Zilkade ayı, Müslümanlar için manevi hazırlık dönemi olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte ibadetlerin artırılması, tövbe ve istiğfara yönelinmesi tavsiye ediliyor. Kötü alışkanlıklardan uzak durulması, komşuluk ve akrabalık ilişkilerinin güçlendirilmesi de bu ayın manevi atmosferinin parçası olarak görülüyor.

Zilkade aynı zamanda hac hazırlıklarının yoğunlaştığı bir dönem. Bu yıl hacca gitmeyi planlayan Müslümanlar için Zilkade ayı, hem fiziksel hem de ruhsal hazırlıkların tamamlanması gereken son viraj niteliğinde. Kurban Bayramı öncesinde yapılacak ibadetler ve hazırlıklar açısından bu ayın bilinçli şekilde değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.