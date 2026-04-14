Yaklaşık iki hafta önce yüzde 65 civarında seyreden doluluk oranları, düzenli yağışların katkısıyla yüzde 70 bandını aştı. Hafta sonu beklenen yeni yağış dalgasının da baraj seviyelerine pozitif etki yapması öngörülüyor. Peki İstanbul'daki barajların tek tek doluluk oranları ne durumda?

İstanbul baraj doluluk oranları 14 Nisan 2026

İSKİ verilerine göre İstanbul'daki barajlar arasında doluluk oranı en yüksek seviyeye ulaşanlar Ömerli ve Elmalı barajları oldu. Öte yandan Sazlıdere ve Terkos barajlarında oranlar nispeten düşük kalmaya devam ediyor. İşte 14 Nisan 2026 tarihi itibariyle baraj baraj güncel doluluk oranları:

Ömerli Barajı: %92,63 Elmalı Barajı: %92,21 Darlık Barajı: %86,53 Alibey Barajı: %67,56 Kazandere Barajı: %62,18 Istrancalar Barajı: %61,67 Pabuçdere Barajı: %60,48 Büyükçekmece Barajı: %56,83 Terkos Barajı: %56,46 Sazlıdere Barajı: %45,70

Hangi barajlar kritik seviyede?

Tabloya bakıldığında Sazlıdere Barajı yüzde 45,70 ile en düşük doluluk oranına sahip baraj konumunda. Terkos ve Büyükçekmece barajları da yüzde 56 civarında kalarak ortalamanın altında seyrediyor. Bu üç barajın seviyelerinin yükselmesi için daha fazla yağışa ihtiyaç duyuluyor.

Yağışlar barajları nasıl etkiliyor?

İstanbul'un su ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan barajlarda doluluk oranları, mevsimsel yağışlarla doğrudan bağlantılı. Özellikle sonbahar ve ilkbahar dönemlerindeki yağışlar, yaz aylarında yaşanabilecek su sıkıntısının önüne geçmek açısından belirleyici rol oynuyor. Meteorolojik tahminlere göre önümüzdeki hafta sonu İstanbul genelinde beklenen yağışların, baraj doluluk oranlarını bir miktar daha yukarı taşıması bekleniyor.

Geçen yılın aynı dönemine kıyasla doluluk oranlarının daha iyi bir seyir izlediği görülüyor. Ancak yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul'un su tüketimi de her geçen yıl artış gösteriyor. Bu nedenle İSKİ yetkilileri vatandaşları su tasarrufuna yönelik uyarılarını sürdürmeye devam ediyor.