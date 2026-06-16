Son Mühür / Atakan Başpehlivan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) Başkanı Emre Uygun ve Yönetim Kurulu Üyeleri EİB'te gazetecilerinin de katılımıyla bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Mehmet Emre Uygun: Sektör ihracatımız geriledi

Sektörün 31 Mayıs tarihi itibariyle yüzde 7'lik bir ihracat kaybı yaşadığını vurgulayan Ege Zeytin ve Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Emre Uygun, önümüzdeki dönemde ciddi bir rekolte beklentilerinin olduğunu aktararak, "Zeytinyağı sektörü ülkemize döviz kazandıran nadide sektörlerden biridir. Ülkemiz hep sofralık zeytinde, hem de zeytinyağında ilerlemeler yaşanıyor. 31 Mayıs itibariyle sektör ihracatımız 260 milyar dolara gerilemiştir. Yüzde 7'nin üzerinde bir ihracat kaybıyla karşı karşıyayız. En önemli rekoltelerin birine hazırlanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bunu yaşayacağız. Doğa, bize muazzam bir ürün bolluğunu vereceğini düşünüyorum. Tarlada zorlu şartlarda çalışan üreticilerimiz bu sürecin en kritik şartlarından birini oluşturmaktadır. Öngörülebilir bir kur politikasına ihtiyacımız var. Yeni pazarlar kurulması için bunların acilen değerlendirilmesi gerekmektedir. Bize ulaşan en yoğun talep finansmana ulaşımın kolaylaştırılmasıdır. Tahminlerle değil, verilerle işleyen bir sürece geçmek zorundayız. Önümüzdeki dönemde de sektör ihracatını tekrardan 1 milyar dolara çıkarmak için gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Kadri Gündeş: Zeytinin devlet politikası olması lazım

Zeytinciliğin devlet politikası olması gerektiğini belirten EZZİB Başkan Yardımcısı Mehmet Kadri Gündeş, "Zeytin ve zeytinyağının devlet politikası olması lazım ki biz başarılı olalım. Turizmin yanında, zeytinyağının da öne çıkarılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

Rahmi Balsarı: Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz

Türk zeytinyağının küresel pazarda hak ettiği değeri görmesi için ellerinden geleni yapacaklarını kaydeden EZZİB Yönetim Kurulu Üyesi Rahmi Balsarı ise "Birliğimiz bu süreçte gıda güvenliği alanındaki tüm küresel gelişmeleri ve güncel yönergeleri çok yakından takip etmektedir. Önümüzdeki rekolte döneminde bu kalıntılar sebebiyle zorluklar yaşamamak adına, üreticimizden ambalaj tesislerimize kadar tüm paydaşlarımızın çok daha hassas ve dikkatli olması gerekmektedir. Bizler de bu doğrultuda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarımıza ağırlık vererek, Türk zeytinyağının premium marka algısını küresel pazarda korumak için üzerimize düşen uyarıcı rolü oynamaya devam edeceğiz." dedi.