Didem Carus'un kim olduğu, ne iş yaptığı ve aslen nereli olduğu kısa sürede araştırılan başlıklar arasına girdi. Törenden yansıyan kareler ilgiyi daha da artırdı.

Sanatçının manevi kızı olarak tanınan isim, gastronomi dünyasından geliyor. İşte hakkında bilinenler.

Kız isteme töreninde neler yaşandı

Tören, İbrahim Tatlıses'in Bodrum Bitez'deki konutunun bahçesinde düzenlendi. Gösterişten uzak, samimi bir atmosferde geçti.

Davetliler tören boyunca halay çekti, neşeli anlar objektiflere yansıdı. Sanatçının manevi kızını uğurlarken yaşadığı mutluluk da kameralara takıldı. Merasimin ardından sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede yayıldı ve Carus'un adı arama listelerine girdi.

Didem Carus kimdir ve ne iş yapıyor?

Bodrum Bitez'de bulunan Satırda Adana Dürüm işletmesinin kurucusu ve sahibi. Mekan, kısa sürede ünlü isimlerin uğrak noktalarından biri haline geldi.

Adana mutfağının tescilli lezzetlerini Ege kıyısında aslına sadık biçimde sunmasıyla tanındı. Bu yaklaşım, işletmesini bölgenin en bilinen adreslerinden birine dönüştürdü. Bir anlamda yöresel mutfağın turizm bölgesindeki temsilciliğini üstlendi.

Yaşına ve doğum yerine ilişkin kamuoyuna açık bir kayıt bulunmuyor. Bu nedenle bu konudaki iddiaların doğrulanmış bilgi gibi aktarılması yanlış olur.

Söz kestiği isim ve düğün takvimi

Carus, Satırda Dürüm'ün ortaklarından Orkan Çömlekçi ile söz kesti. İki ismin aynı işletmede ortaklık bağı bulunuyor.

Tatlıses, manevi kızını bu törenle Çömlekçi'ye verdi. Çiftin düğününün eylül ayında yapılması bekleniyor. Kesin tarih ve mekan konusunda henüz bir açıklama gelmedi. Törenin Bodrum'da düzenlenmesi, düğünün de aynı bölgede yapılabileceği yönünde beklenti oluşturdu.

İbrahim Tatlıses'in aile çevresi uzun süredir magazin gündeminde geniş yer buluyor. "İmparator" lakabıyla bilinen sanatçının bu kez bir mutluluk tablosuyla ekranlara gelmesi, takipçileri tarafından ilgiyle karşılandı. Törenle ilgili yeni ayrıntıların önümüzdeki günlerde paylaşılması bekleniyor.