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Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Kadıgil'in konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler sebebiyle adli sürecin başlatıldığı belirtildi.

Soruşturmaya konu olan olayın, Türkiye İşçi Partisi tarafından 31 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen mitingde yaşandığı ifade edildi.

Açıklama çerçevesinde soruşturma, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamaları kapsamında yürütülmekte.

Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, soruşturmanın, Kadıgil'in 31 Temmuz 2026 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen TİP mitinginde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler üzerine başlatıldığı ifade edildi.

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