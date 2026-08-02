Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Başsavcılık tarafından gerçekleştirilen açıklamada, soruşturmanın, Kadıgil'in 31 Temmuz 2026 tarihinde İzmir'de gerçekleştirilen TİP mitinginde yaptığı konuşmada kullandığı ifadeler üzerine başlatıldığı ifade edildi.
İki ayrı suçlama!
Açıklama çerçevesinde soruşturma, "Cumhurbaşkanına hakaret" ve "tehdit" suçlamaları kapsamında yürütülmekte.
Mitingdeki konuşma soruşturma konusu haline geldi!
Soruşturmaya konu olan olayın, Türkiye İşçi Partisi tarafından 31 Temmuz'da İzmir'de düzenlenen mitingde yaşandığı ifade edildi.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, Kadıgil'in konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler sebebiyle adli sürecin başlatıldığı belirtildi.