Yükseköğretim kurumlarıyla ilişiği kesilen veya kayıt hakkını kullanamayan öğrenciler için beklenen adım Meclis'ten geldi. Kabul edilen 28 maddelik yasa paketiyle birlikte, belirlenen istisnalar dışında kalan öğrenciler başvuru yapmaları halinde 2026-2027 eğitim öğretim yılında üniversitelerine dönebilecek. Yasa sadece öğrencileri kapsamıyor; sözleşmeli öğretim üyelerinin çalışma sürelerini, disiplin cezalarını ve ortak araştırma merkezlerinin gelir dağılımını da yeniden şekillendiriyor.

ÖĞRENCİ AFFI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI MI?

Meclis sıralarından geçen öğrenci affı düzenlemesi henüz Resmi Gazete’de yayımlanmadı. Bir kanun teklifinin yürürlüğe girmesi için TBMM Genel Kurulu’ndaki kabulünün ardından Cumhurbaşkanı onayına sunulması ve son aşamada Resmi Gazete’de ilan edilmesi gerekiyor.

YENİ KANUN ÖĞRENCİLERE HANGİ HAKLARI TANIYOR?

Üniversiteden ilişiği kesilenlere 2026-2027 dönemi için dönüş kapısını aralayan kanun, azami öğrenim süresini dolduran son sınıf öğrencilerine yeni imkanlar sunuyor. İntörnlük eğitimi hariç son sınıfta başarısız olunan veya alınamayan teorik ve uygulamalı dersler için öğrencilere iki ek sınav ya da tekrar hakkı verilecek. Azami süresini dolduran ara sınıf öğrencileri bu ek sınav hakkından yararlanamayacak.

AKADEMİSYENLER İÇİN NELER DEĞİŞİYOR?

Yaş haddini dolduracak öğretim üyeleri, üniversitenin talebi ve YÖK'ün kararıyla 75 yaşını geçmemek üzere emeklilik veya yaşlılık aylığı bağlanana dek ikişer yıllık sözleşmelerle çalışmayı sürdürebilecek. Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklarındaki üniversitelerden resmi davet alan öğretim elemanlarına, özlük hakları saklı kalmak kaydıyla 3 yıla kadar aylıklı izin verilebilecek. Uluslararası anlaşmalarla kurulan üniversitelerde bu süre 5 yıla kadar çıkabilecek.

AKADEMİK YAYIN İHLALLERİNE HANGİ CEZALAR VERİLECEK?

Kişisel emek ve birikimine dayanmayan, başkaları tarafından ücretli veya ücretsiz üretilen yayınları atama, yükselme ve unvan kazanmada kullananlara ağır yaptırımlar geliyor. Bu fiilleri başkaları adına yapanlara veya aracılık edenlere meslekten çıkarma cezası uygulanacak. Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararı doğrultusunda disiplin soruşturması süreçleri yeniden tasarlandı. Soruşturulan kişiye hakkındaki iddialar açıkça belirtilerek savunma için en az 7 gün süre tanınacak.