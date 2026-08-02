Türkiye'nin farklı illerinde son günlerde ortaya çıkan orman yangınlarına ilişkin yürütülen incelemeler sonucunda birçok yangının çıkış nedeni belli oldu. Soruşturmalar çerçevesinde bazı yangınların kasten çıkarıldığı tespit edilirken, bazıları ise ihmal, teknik arıza ve çalışma esnasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle meydana geldi.

Torbalı yangını kasten çıkarıldı!

Gazeteci Çağdaş Evren Şenlik tarafından aktarılan bilgilere göre; İzmir'in Torbalı ilçesinde meydana gelen orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, yangının iki şüpheli tarafından kasten çıkarıldığı tespit edildi.

Adıyaman'da şüpheliye tutuklama!

Adıyaman'da Alidağı mevkisinde çıkan yangınla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin, bölgedeki kulübeyi kendisinin ateşe verdiğini ifade ettiği belirtildi. Şüphelinin, çıkarıldığı mahkemece tutuklandığı öğrenildi.

Kaynak çalışması Balıkesir'de yangını beraberinde getirdi!

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde ortaya çıkan yangının, iki kişinin birlikte gerçekleştirdiği kaynak çalışması esnasında oluşan kıvılcımlardan çıktığı belirlendi. Kepsut ilçesindeki yangının ise arıcılık faaliyetlerinde kullanılmakta olan körükten sıçrayan kıvılcım nedeniyle başladığı tespit edildi.

Muğla'da iki farklı yangın!

Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı olan Atakent Mahallesi'nde meydana gelen yangınla ilgili yapılan değerlendirme sonucunda, bir şüphelinin ormanı kasten ateşe verdiği üzerinde duruldu. Aynı ilçenin Gölbaşı mevkisindeki yangının ise hurda bir araç üzerinde spiral kesme makinesiyle gerçekleştirilen çalışma esnasında oluşan kıvılcımların kuru otlara sıçraması sonucu başladığı belirlendi.

Elektrik arızası ve tarım makinesi de yangınları beraberinde getirdi!

Yalova'nın Armutlu ilçesinde meydana gelen yangının, elektrik direğinde ortaya çıkan sigorta patlamasından kaynaklandığı tespit edildi. Kütahya'nın Altıntaş ilçesindeki yangının ise hasat esnasında kullanılmakta olan biçerdöverde ortaya çıkan mekanik arıza nedeniyle çıktığı ifade edildi.

Bahçede yakılan ateş ormana sıçradı!

İzmir'in Selçuk ilçesinde ortaya çıkan yangının meydana geliş sebebinin ise bahçede yemek hazırlamak için yakılan ateş olduğu belirlendi. Rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkan alevlerin çevredeki otluk alana ve ardından ormanlık bölgeye sıçrayarak yangına neden olduğu ifade edildi.