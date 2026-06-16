Osman Günden / Son Mühür - CHP’nin olaylı 38. Olağan Kurultayı’na yönelik açılan davada mahkemenin "mutlak butlan" yönünde karar vermesiyle birlikte CHP Genel Başkanlığı makamına yeniden Kemal Kılıçdaroğlu oturdu. Göreve dönmesiyle birlikte parti içinde hızlı bir dönüşüm süreci başlatan ve Özgür Özel yönetimine yakın duran figürleri tasfiye etmek adına bir "arınma listesi" hazırlayan Kılıçdaroğlu, genel merkezdeki hamlelerinin ardından rotayı yerel örgütlere kırdı. Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasındaki siyasi rekabet ve güç savaşı yerelde de tüm hızıyla sürerken, Kılıçdaroğlu'nun sıradaki stratejik hamlesinin kendisine muhalif olan il başkanlarını değiştirmek olduğu netleşti.

Yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen İzmir İl Başkanlığı ataması öncesinde, usta gazeteci Hasan Çölmekçi kulislerin perde arkasını araladı ve öne çıkan isimleri açıkladı.

Usta gazeteci Hasan Çölmekçi'nin Gündem Masası'ndaki yorumları şöyle:

Süreç nasıl işleyecek?

''Normalde bunlar olmasa bile bir il başkanı belirlemede bile bir sürü isim geçer. Peki bu süreçte yaparsın? Atıyorum, 20 tane aday olur. Bir belediye başkanlığında bile... Örneğin, Urla’da 50 tane aday adayı vardı mesela; tam sen alırsın listeyi yaparsın, 50 tane olabilir evet... Bunları başlarsın elemeye... Kimisi 'A' der, kimisi bilmem ne, kimisi der ki 'Ben istemem' der. Yani bunlar olur, 10 kişiye düşer sonra... Şu anda da yaklaşık 10'a yakın, 10 civarında bir aday adayı konuşuluyor. Bu kişilerin de 'öne çıkanlar var. Bu durum, büyük bir ihtimalle yarın kesinleşecek, bu hafta sonunda da ya da önümüzdeki hafta bir atama mutlaka yapılacak...''

‘’Geç kalınmış bir durum…’’

''Şu andaki il başkanı Kılıçdaroğlu’nun aleyhine çalışan, Kılıçdaroğlu’nun aleyhine demeçler veren bir isim, görevden alınması gerekiyor. Kalkıp şimdi genel başkana sen aleyhinde bir sürü laf söyleyeceksin, 'hain' diyeceksin, 'tanımıyorum ben onu' diyeceksin; o da seni tanımaz... Geç kalınmış bir durum, dediğim gibi, görevden alınmalıydı... Peki neden geç kalındı? Çünkü, 'Şu anki il başkanı kim olsun?' diye bekleniyor...''

Öne çıkan isimleri açıkladı

''Burada tabii öne çıkan isimler var... Ama burada şuna bakmak lazım: Gerçekten İzmir’i kucaklayacak ve kendi örgütlerini de kucaklayacak bir adam bulacaklar. Bu da eski Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ... Öne çıkanlardan biri o.



Bilmiyorum şu an ne yapıyor ama Olgun Atila var bir de, eski Bornova Belediye Başkanı... O bir açık mesaj vermedi çünkü bu süreçte; yani Özgür Özel’i de destekleyen bir açıklama yapmadı, Kılıçdaroğlu için de aynı şekilde... Utku Gümrükçü var bir de. Kendisi bu görevi çok üstlenmek istiyor..."