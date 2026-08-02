İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar ile birlikte Bayraklı İlçe Başkanlığı ve parti teşkilatıyla TEMAD Bayraklı Şubesi'ni ziyaret ettiklerini açıkladı. Ziyarette emekli astsubaylarla buluşan heyet, dernek üyelerinin gündeme aldığı sorunları ve çözüm beklentilerine kulak verdi.

"Meclis'te takip edilecek"

Paylaşımda, İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar'ın, emekli astsubaylar tarafından ifade edilen taleplerin Türkiye Büyük Millet Meclisi gündeminde takipçisi olacaklarını ifade ettiği belirtildi. Kırkpınar'ın, emekli astsubayların özlük haklarının artırılması ve taleplerinin karşılanmasına yönelik gerekli girişimlerin devam ettirileceğini belirttiği ifade edildi.

"Mücadelenin yanında olacağız"

İl Başkanı Ülkü Doğan ise parti teşkilatı olarak emekli astsubayların hak arayışına destek sağlamayı devam ettireceklerini vurguladı. Doğan, emekli astsubayların söylediği taleplerin önemine vurgu yaparak, bu konuda dayanışma içinde hareket etmeyi sürdüreceklerini söyledi.

Ev sahipliğine teşekkür edildi!

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Doğan, Bayraklı TEMAD Şube Başkanı ve yönetimine misafirperverlikleri için teşekkürlerini iletti.

Ayrıca programa katılım sağlayan İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, Bayraklı İlçe Başkanı Ümit Koç, il yöneticileri ve ilçe teşkilatına katkıları dolayısıyla teşekkürlerini ileten Doğan, emekli astsubaylarla sürdürülen diyaloğun süreceğini ifade etti.

