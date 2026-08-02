Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren İzmir ekibi Göztepe, Bodrum FK ile oynadığı hazırlık maçını 2-0 galip tamamladı. Sarı-kırmızılı İzmir ekibine galibiyeti Arda Okan Kurtulan ve Efkan Bekiroğlu'nun golleri getirirken, teknik direktör Stanimir Stoilov farklı oyuncuları görme fırsatını elde etti.

Erken golle başladı!

Hazırlık karşılaşmasına etkili bir şekilde giriş yapan İzmir ekibi Göztepe, henüz 5. dakikada golü buldu. Sağ çaprazdan ceza sahasına giren Arda Okan Kurtulan'ın yaptığı ortada savunmaya çarpan top yön değiştirerek ağları havalanadırdı ve sarı-kırmızılı ekip 1-0'lık üstünlüğü elde etti.

Efkan Bekiroğlu farkı ikiye çıkaran isim oldu!

Karşılaşmanın ikinci yarısında da üstün oyununu devam ettiren İzmir temsilcisi, 85. dakikada skoru tayin eden golü buldu. Bodrum FK savunmasının yaptığı hatayı iyi değerlendiren Efkan Bekiroğlu, şık bir vuruşla ağları havalandırarak farkı ikiye çıkaran isim oldu.

Bu golle birlikte Göztepe, hazırlık mücadelesinden 2-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu.

Farklı isimler şans buldu!

Teknik Direktör Stanimir Stoilov, hazırlık maçında ilk 11'de Luka Gugeshashvili, Arda Okan Kurtulan, Malcom Bokele, Allan Godoi, Ege Yıldırım, Amin Cherni, Alex Matos, Novatus Miroshi, Efkan Bekiroğlu, Sinclair Armstrong ve Andre Henrique'ye şans verdi.