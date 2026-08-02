İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında düzenlenen törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'den ayrılan belediye başkanlarına parti rozetlerini taktı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana gerçekleşen katılımlarla birlikte AK Parti'ye geçen belediye sayısı 86'ya ulaşacak. Mahkemenin "mutlak butlan" kararı ve parti içi ayrışmalar sürerken İstanbul'da resmiyet kazanan üç katılım siyaset gündemine oturdu.

AK PARTİ'YE KATILAN İSTANBUL BELEDİYELERİ VE BAŞKANLARI HANGİLERİ?

CHP’den ayrılan Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi AK Parti’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında üç isme rozetlerini taktı. Tören esnasında konuşan Erdoğan, "Yolunu ayırana uğurlar olsun dediğimiz gibi, kolumuza girene de hoşgeldin der, bağrımıza basar mezara kadar da onlarla yol arkadaşlığı yaparız." dedi.

EREN ALİ BİNGÖL CHP'DEN NEDEN AYRILDI?

2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'den Tuzla Belediye Başkanı seçilen Eren Ali Bingöl, İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimiyle imar konusunda fikir ayrılığı yaşıyordu. Sosyal medya hesabından İBB'yi eleştiren bir video paylaşan Bingöl, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"Bir süredir sizlere anlatmaya çalıştığım gibi, 50 bin Tuzlalının evlerinin yıkılması riskiyle karşı karşıyayız. İki yıldır mesele bu noktaya gelmesin diye büyük bir çaba harcadık ama maalesef sorunun çözümünde hiç mesafe alamadık"

AK PARTİ'YE GEÇECEĞİ İDDİA EDİLEN DİĞER BELEDİYE BAŞKANLARI KİMLER?

Mahkemenin verdiği "mutlak butlan" kararının ardından CHP içerisinde hareketli günler yaşanıyor. Yaklaşık 150 belediyenin Özgür Özel’in kurduğu Yeni Parti’ye katılacağı iddiaları konuşuluyor.

Siyasi kulislerde Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da AK Parti’ye katılacağı yönündeki iddialar gündemdeki yerini koruyor.