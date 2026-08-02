Sosyal medya hesabı üzerinden video paylaşımında ve değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, Konak Alsancak'taki Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin kentin en önemli yaşam alanlarından biri olduğuna vurgu yaptı. Caddeyi, İstanbul'un simge noktalarından İstiklal Caddesi ile kıyaslamaya alan Kaya, Kordon'a uzanan güzergahın mağazaları, kitapçıları, kafeleri, sokak sanatçıları ve kültürel yapısıyla İzmir'in kozmopolit kimliğini yansıttığını ifade etti.

"Olumsuz etkileyen sorunlar var"

Yakın zamanda caddeyi yürüyerek incelemeye aldığını ifade eden Kaya, ziyaret esnasında hem esnafla hem de vatandaşlarla sohbet ettiğini sözlerine ekledi. Kaya, kaldırımlarda ve zemin kaplamalarında oluşan bozulmaların göze çarptığını ifade ederek, bazı noktalardaki çukurların yayaların günlük kullanımını zor hale getirdiğini söyledi. Özellikle bebek arabası kullanan aileler ile yaşlı vatandaşların yürümekte zorlandığını ifade eden Kaya, caddeye uzun senelerdir kapsamlı bir yenileme yapılmadığını iddia etti.

"Sağlıklaştırma projeleri hayata geçirilmeli"

Cadde için sadece bakım çalışmasının yeterli olmayacağını belirten Kaya, kapsamlı bir sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme projesinin hayata konmasını tavsiye etti. Ahşap tabelalar, estetik cephe düzenlemeleri ve mimari bütünlüğü oluşturacak uygulamalarla caddenin daha nitelikli bir görünüme kavuşturulabileceğini ifade eden Kaya, Avrupa'nın önemli şehirlerinde benzer projelerin başarıyla hayata geçirildiğini söyledi.

"İzmir'in ortak hafızası"

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin sadece ticari bir alan olmadığını ifade eden Mahmut Atilla Kaya, alanın İzmir'e gelen ziyaretçilerin en çok ziyarete ettiği ve kentin hafızasını yansıtan önemli merkezlerden biri olduğunu sözlerine ekledi. Cadde için uzun vadeli bir vizyon ortaya konulması gerektiğini ifade eden Kaya, İzmir'in simge noktalarından biri olan Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nin hak ettiği estetik ve işlevsel görünüme ulaşmasının kentin turizmi ve yaşam kalitesi açısından önemli katkılar sunacağını ifade etti.