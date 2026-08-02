İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, Kemalpaşa İlçe Başkanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen kahvaltı programında partilileri buluşturdu. Programa İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, il ve ilçe yöneticileri ile çok sayıda teşkilat mensubu katılım gösterdi.

50 yeni üyeye rozet!

Program çerçevesinde İYİ Parti saflarına katılım sağlayan yaklaşık 50 yeni üyeye rozetleri İl Başkanı Ülkü Doğan ve Milletvekili Hüsmen Kırkpınar tarafından takıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Doğan, yeni üyelerin partiye güç kattığını ifade ederek, "Aramıza katılan her bir üyemize hoş geldiniz diyor, birlikte daha güçlü yarınlara yürüyeceğimize yürekten inanıyorum." dedi.

Mahalle başkanlarına sertifika!

Kahvaltı programında yeni görevlendirilen mahalle başkanları da es geçilmedi. Mahalle başkanlarına sertifikaları verilirken, görevlerinde başarı dileklerinde bulunuldu.

"Güçlendirmeye devam edeceğiz"

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, birlik ve dayanışma içerisinde büyümeyi devam ettireceklerini ifade ederek, teşkilat yapısını güçlendirmeye ve vatandaşların beklentilerine yanıt verecek çalışmalar gerçekleştirmeye devam edeceklerini söyledi.