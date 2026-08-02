Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirmiş olduğu paylaşımda, İzmir Kuş Cenneti'nin barındırdığı doğal zenginliklere vurgu yaptı. Gediz Deltası'nın eşsiz ekosistemi içinde yer alan bölgenin, her yıl binlerce flamingonun dışında pelikanlar, balıkçıllar, kılıçgagalar ve çok sayıda göçmen kuş türüne yaşam alanı sunduğunu belirtti.

Pehlivan, İzmir Kuş Cenneti'nin sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli sulak alanları arasında bulunduğunu vurguladı.

Biyolojik zenginliğine dikkat çekti!

Açıklamasında bölgenin biyolojik çeşitliliğinin önemine de vurgu yapan Başkan Pehlivan, Kuş Cenneti'nin doğanın tüm renklerini ve canlılığını bir arada barındırdığını ifade etti.

Menemen'in doğal değerleri arasında yer alan alanın, ekolojik dengesi ve zengin yaban hayatıyla önümüzdeki nesillere bırakılması gereken en kıymetli miraslardan biri olduğunun altını çizen Pehlivan, doğal yaşamın korunmasının büyük önem taşıdığının altını çizdi.

"Mirasımızı birlikte koruyacağız"

Başkan Pehlivan, gökyüzünü süsleyen kuş sürüleri, deltayı besleyen verimli sulak alanları ve eşsiz doğal güzellikleriyle İzmir Kuş Cenneti'nin korunması gereken ortak bir değer olduğunu sözlerine ekledi.