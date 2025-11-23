Yalı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün hemen dibinde konumlanıyor. 23 oda, 5 salon ve 8 banyo içeren bina, 2 bin 489 metrekare kapalı alana sahip. Beş katlı yapı, taş ve tuğla tekniğiyle inşa ediliyor. Bahçesi ve panoramik Boğaz manzarasıyla öne çıkıyor. Satış, 2025 Kasım ayında yeniden gündeme geldi. Önceki yıllarda da benzer girişimler yaşandı.

Zeki Paşa Yalısı Fiyatı Belirlenemiyor

Yalının satış fiyatı, yetkili emlak şirketi tarafından açıklanmıyor. Uzmanlar, Boğaz hattındaki benzer yalıların 2 ile 6 milyar TL arasında alıcı bulduğunu belirtiyor. Zeki Paşa Yalısı, eşsiz nitelikleri nedeniyle standart bir ölçekle değerlendirilemiyor. Emlak vergisi, yıllık 5,5 milyon TL seviyesinde seyrediyor. Bu vergi miktarı, yapının değerini yansıtıyor.

Tarihi yalı, 2019 yılında 550 milyon TL'ye satılığa çıkarılmıştı. O dönemde yaklaşık 100 milyon dolara denk geliyordu. 2024'te de benzer bir süreç yaşanmıştı. Ancak fiyatlar, piyasa koşullarına göre değişim gösteriyor. Güncel satışta, görüşmeler sırasında rakamın netleşmesi bekleniyor. Yatırımcılar, yalının kültürel değerini de hesaba katıyor.

Zeki Paşa Yalısı Satıldı mı Durumu

Yalı, henüz yeni bir sahibe geçmiş değil. Satış süreci, önümüzdeki aylarda tamamlanması planlanıyor. Önceki denemelerde alıcı bulunamamıştı. 1981'den beri beş kez satışa çıkarılan yapı, her seferinde fiyatta anlaşma sağlanmadan kaldı. 2011'de 200 milyon TL talep edilmişti. 2017-2019 arası da benzer bir durum yaşandı.

Mevcut satış, 2025'te altıncı girişim olarak kayıtlara geçiyor. Aile, mülkü uzun yıllardır elinde tutuyor. 1930'larda Baştımar ailesi tarafından satın alınan yalı, özel konut olarak kullanıldı. Satışın gerçekleşmemesi, yüksek talep ve sınırlı arzı gösteriyor. Emlak piyasası, yalının geleceğini yakından izliyor.

Zeki Paşa Yalısı Talipleri Kimler

Yalıya ilgi, yerli ve yabancı yatırımcılar arasında yoğunlaşıyor. Yurt dışından talipler çıkıyor ancak fiyatta uzlaşma sağlanamıyor. Arap ülkelerinden gelen teklifler, geçmiş satışlarda gündeme gelmişti. Yerli iş insanları da görüşmelere katılıyor. Emlak şirketi, potansiyel alıcılarla birebir temas kuruyor.

Talipler arasında, lüks gayrimenkul koleksiyonu yapan aileler yer alıyor. Yabancı yatırımcılar, yalının tarihi prestijini değerlendiriyor. Sosyal medyada, yalının satış haberi geniş yankı buluyor. Google aramalarında, 23 Kasım 2025 itibarıyla üst sıralarda yer alıyor. Görüşmeler, gizlilik içinde ilerliyor.