Şehirde yeni bir işe başlayanların, taşınmayı düşünenlerin ya da yolu İzmir'e düşenlerin ilk sorduğu Bayraklı İzmir'in neresinde sorusunun cevabı, bizi körfezin en kilit noktasında kurulu, hareketli bir kavşağa çıkarıyor. Coğrafi olarak İzmir Körfezi'nin hemen kuzeydoğu kıyısında yer alan bu merkezi ilçe; Konak, Karşıyaka ve Bornova gibi kentin en eski ve büyük metropol ilçelerinin tam ortasında bir köprü vazifesi görüyor.

Antik Tepekule'den göğe yükselen gökdelenlere

Bayraklı, aslında İzmir'in hem şanlı geçmişi hem de modern geleceğidir. İlçenin sınırları içinde yer alan Tepekule, M.Ö. 3000'li yıllara dayanan tarihiyle ilk İzmir'in, yani antik Smyrna'nın kurulduğu kadim topraklara ev sahipliği yapıyor. Bugün tarih kokan bu kazı alanlarında yürürken zaman yolculuğuna çıkmış gibi hissederken, hemen yanı başınızda kentin silüetini tamamen değiştiren dev gökdelenler yükseliyor.

İş merkezleri, plazalar ve dev finans kuleleri sayesinde Bayraklı, İzmir’in yeni ticaret kalbi olarak kabul ediliyor. Özellikle Mansuroğlu ve Manavkuyu gibi mahalleler, plazalarda çalışan binlerce genç profesyonelin gelişiyle birlikte dinamik kahve dükkanlarına, şık restoranlara ve yaşayan bir sosyal dokuya kavuştu.

Altınyol'dan demir ağlara: Bayraklı'ya ulaşım

Merkezi konumu sayesinde Bayraklı’ya ulaşmak İzmirliler için adeta çocuk oyuncağı. Şehrin ana arteri olan Altınyol, ilçenin tam kalbinden geçerek kuzeyle güneyi birbirine bağlıyor. Özel aracınızla körfez manzarasını izleye izleye dakikalar içinde varabileceğiniz gibi, toplu taşıma kullanarak da ulaşım son derece rahat.

Şehri boydan boya kat eden banliyö treni İZBAN’ın Bayraklı İstasyonu, günün her saati binlerce yolcuyu buraya taşıyor. Ayrıca İzmir Metrosu, ESHOT otobüsleri ve minibüs hatlarıyla da kentin neresinde olursanız olun yolunuz mutlaka bir şekilde buradan geçiyor. Yoğun bir iş gününün ardından körfez kıyısındaki Bayraklı Sahili’nde akşam yürüyüşü yapmak ise semtin sunduğu en güzel günlük kaçışlardan biri olarak biliniyor.