Soğuk havaların etkisiyle doğal gaz tüketimi her yıl artıyor. Ancak ev sahiplerinin çoğu, PVC pencerelerde bulunan “kış modu”nu bilmiyor. Bu küçük ayar, tek bir tornavida veya alyan anahtarıyla aktif hale getirilebiliyor ve evdeki ısı kaybını büyük ölçüde önlüyor.

PVC pencerelerde üç farklı mod bulunuyor

PVC pencerelerde yaz, kış ve standart olmak üzere üç ayar mevcut. Yaz modu, hava akışını artırarak evin daha iyi nefes almasını sağlıyor. Standart mod ise mevsim geçişlerinde ideal dengeyi sunuyor. Kış modu ise pencereyi sıkılaştırarak ısının içeride kalmasını sağlıyor ve soğuk havanın içeri girmesini önlüyor.

Kış modu doğal gaz tasarrufunu nasıl sağlıyor

Kış moduna alınan pencerelerde ısı kaybı minimuma iniyor. Isınma sistemi daha az enerji harcayarak evi kolayca ısıtabiliyor. Bu sayede hem ev daha sıcak oluyor hem de doğal gaz faturaları düşüyor. Küçük bir ayar, büyük tasarruf sağlıyor.

Pencereler kış moduna nasıl alınır

Pencere kanadının yan kısmında bulunan metal pimler döndürülerek mod değiştirilebiliyor. Oval pimlerde yatay, yuvarlak pimlerde odaya bakan konum, kış modunun aktif olduğunu gösteriyor. İşlem sadece birkaç saniye sürüyor ve kış boyunca etkisini koruyor.

Bakım verimliliği artırıyor

Kış modunu aktifleştirmeden önce pencere çerçevesinin temizlenmesi, menteşelerin yağlanması ve metal aksamın kontrol edilmesi, ısı verimliliğini artırıyor. Düzenli bakım yapılan PVC pencereler, hem uzun ömürlü oluyor hem de daha iyi yalıtım sağlıyor.

Doğal gaz faturasında ek tasarruf ipuçları

Kış modunun yanı sıra, termostatın doğru seviyede tutulması, kombi ve doğal gazlı cihazların düzenli bakımı ve kapı altı bantlarıyla perdelerin kullanılması da tasarrufu artırıyor. Bu önlemler, evde konforu artırırken faturaların düşmesine yardımcı oluyor.

Küçük bir ayarla büyük fark yaratmak mümkün

PVC pencerelerdeki kış modu, çoğu kişinin bilmediği ancak kış faturalarında ciddi tasarruf sağlayan bir özellik. Tek bir tornavida hamlesiyle aktif hale gelen bu ayar, hem evin sıcaklığını artırıyor hem de doğal gaz tüketimini azaltıyor. Kışa hazırlanırken bu basit adımı atmak, ekonomik ve konforlu bir sezonun kapısını açıyor.