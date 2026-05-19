Yaz sıcaklarının hafiften bastırmasıyla birlikte özellikle klimasız evlerde yaşayan vatandaşlar çözümü alternatif yöntemlerde aramaya başladı. Elektrik tüketimini artırmadan serin kalmak isteyenler, hem eski usul yöntemlere hem de son dönemde yaygınlaşan pratik uygulamalara yöneliyor.

Dikkat çeken yöntemlerin başında ise “buzlu vantilatör” sistemi geliyor. Evde kolayca uygulanabilen bu yöntem, sıcak havayı bir miktar daha katlanabilir hale getiriyor.

Buzlu vantilatör yöntemi yeniden gündemde

Vantilatörün önüne ya da arkasına yerleştirilen donmuş pet şişeler sıcakta hayat kurtarıyor. Büyük boy şişelerin suyla doldurulup buzlukta bekletilmesiyle hazırlanan yöntem, hava akımıyla birleşince odada daha serin bir his oluşturuyor.

Özellikle küçük odalarda etkisinin daha hızlı hissedildiği belirtiliyor. Yöntemi deneyenler, doğrudan buz yerine kapalı şişe kullanılmasının hem daha temiz hem de daha pratik olduğunu söylüyor.

Bazı bitkiler evin havasını değiştiriyor

Sadece elektronik yöntemler değil, ev bitkileri de sıcak havalarda tercih edilen çözümler arasında yer aldı. Yüksek su oranına sahip bazı bitkilerin ortamın havasını dengelediği ifade ediliyor.

Aloe vera, paşa kılıcı, kauçuk ağacı ve aşk merdiveni gibi bitkiler özellikle sıcak günlerde daha fazla ilgi görüyor. Gece boyunca oksijen salınımını sürdüren paşa kılıcı yatak odalarında tercih edilirken, aşk merdiveninin kuru havayı yumuşattığı belirtiliyor.

Kauçuk ağacının geniş yaprakları nedeniyle ortam nemini korumaya yardımcı olduğu konuşuluyor. Aloe vera ise hem bakım kolaylığı hem de ferah görüntüsü nedeniyle evlerde sık görülmeye başladı.

Ev içinde yapılan bazı küçük değişiklikler de sıcak havanın etkisini azaltabiliyor. Güneşin doğrudan vurduğu saatlerde perdelerin kapalı tutulması bunların başında geliyor.