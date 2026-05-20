Serdal Adalı başkanlığındaki Beşiktaş yönetimi, yeni sezonda takımı emanet edeceği ismi belirlemek için çalışmalarını hızlandırdı. Şenol Güneş ihtimalinin kulüp başkanı tarafından tamamen rafa kaldırılmasının ardından yönetim, yurt dışında kupa sevinci yaşayan Arda Turan ile bizzat masaya oturdu. Kulüp ile genç teknik adam arasında kurulan ilk temasın ve sunulan resmi teklifin ardından gözler çıkacak karara döndü. Taraftarlar ve vatandaşlar "Arda Turan Beşiktaş'ın yeni hocası mı olacak?" sorusuna yanıt aramaya başladı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ ARDA TURAN MI OLACAK?

Beşiktaş yönetimi, boşalan teknik direktörlük koltuğu için aday listesini daralttı. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, listenin ilk sırasına Shakhtar Donetsk'i şampiyonluğa taşıyan Arda Turan'ı yazdı. Gelen bilgilere göre Adalı, başarılı çalıştırıcıyla bizzat bir görüşme gerçekleştirdi ve kendisine kulübün projesini sundu. Ancak Arda Turan cephesinden bu dev teklife henüz kesin bir onay gelmedi. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu bir havada geçtiği, fakat anlaşmanın henüz resmiyet kazanmadığı ifade edildi.

ARDA TURAN BEŞİKTAŞ İDDİALARI İÇİN NE AÇIKLAMA YAPTI?

Siyah-beyazlı kulübün teklifi karşısında genç hocanın takındığı tavır netleşti. Arda Turan'ın, Serdal Adalı'nın sunduğu tekliften dolayı büyük bir onur duyduğunu belirterek yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Fakat başarılı teknik adam, bu kritik teklife anında evet demek yerine kariyerini şekillendirecek adımı atmadan önce düşünmek için yönetimden süre istedi. Şu an için iki taraftan da yapılmış resmi bir yazılı açıklama bulunmuyor.

ARDA TURAN NEDEN SÜRE İSTEDİ?

Shakhtar Donetsk ile elde ettiği zaferin ardından Avrupa piyasasında adından sıkça söz ettiren Arda Turan, kariyer planlamasını oldukça dikkatli yapıyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden de teklifler bekleyen genç hocanın, öncelikle kıta operasındaki seçenekleri görmek istediği konuşuluyor. Arda Turan, Avrupa'daki fırsatları masaya yatırmadan Türkiye'ye dönme kararı almak istemiyor.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI KİM OLACAK?

Serdal Adalı'nın daha önce yaptığı "Şenol Güneş ile çalışmayı düşünmüyorum" çıkışının ardından teknik direktörlük koltuğu için ibre tamamen Arda Turan'a döndü. Siyah-beyazlı camiada gözler şimdi tamamen genç hocadan gelecek nihai karara çevrildi. Tarafların önümüzdeki günlerde son durumu değerlendirmek için tekrar bir araya gelmesi planlanıyor. Arda Turan'ın Avrupa'dan beklediği tekliflerin durumuna göre Beşiktaş'ın yeni hocası kısa süre içinde kesinleşecek.