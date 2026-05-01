Son Mühür- AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya “Yakın zamanda karşı karşıya kalacağımız Çöp Sorunu” video serisinin Gerçekler 4 kısmını paylaştı. Paylaşılan videoda Kaya, İzmir’in Buca ve Karabağlar gibi nüfusu büyük ilçelerinde çöplerin modern yöntemler yerine yeniden "vahşi depolama" usulüyle toplanmaya başlandığını iddia etti. Bu durumun hem hukuki hem teknik olarak kabul edilemeyeceğini belirten Kaya şu ifadelerde bulundu:

“Buca'da, Karabağlar'da, belli noktalarda yine vahşi depolama yöntemiyle çöp toplamaya başladılar. Ya bu kabul edilemez. Bu teknik olarak da, hukuki olarak da yapılabilecek bir iş değil. Çok komik bir şey anlatayım mı? Tire'de, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonları doğanın içine çöp dökerken jandarma tarafından yakalandı. Tabii jandarmanın tavrı şu; Herhalde bir hafriyat firması ya başka birisi geldi. Biliyorsunuz bu çöpün bir ekonomik değeri de var buradan alıp oraya götürmenin. Herhalde buna karşılık yaptı diye düşündü.

“Sonuçta da yakalanırsın”

Ama görüldü ki İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kamyonları İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanları. Ya böyle bir durum olabilir mi? Doğaya bu şekil zarar verilebilir mi? Ama işte çözüm bulmazsan bu tip kaçamak yollarla iş yapmak zorunda kalırsın ve sonuçta da yakalanırsın. “

“Kara sinek, fare böcek...”

“Dünyanın en güzel şehrinde yaşıyoruz. Görüyorum 2070'lerin, 2100'lerin İzmir'ini konuşacak şeylerden bahsediyorlar. Ama şehirde kara sinek tehlikesiyle biz karşı karşıyayız şu anda. Fare, böcek, şehrin belli noktalarında artık bunlar çıkıyor. Körfez'de, daha şurada çok kısa bir zaman içerisinde koku bir yana canlı balık ölümleriyle karşı karşıya kaldık. Dolayısıyla bunların hepsinin sebebi bakın bir plansızlık. Şehrin gelişimi, şehrin geleceği nokta, bir vizyon ve planla bunu ortaya koymazsanız işte bugün yaşadığımız sorunlarla başbaşa kalırsınız.”