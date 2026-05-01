Son Mühür/ Osman Günden- İzmir Demokrasi Üniversitesi, Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan sivil gemilere yapılan müdahaleye karşı tepki gösterdi.

Üniversite yönetimi, sosyal medya üzerinden gerçekleştirdiği resmi açıklamayla yaşananları kınadığını duyurdu.

"Vicdani ve insani değerlere zarar vermektedir"

Üniversite rektörlüğü, uluslararası sularda insani yardım gemilerine yönelik yapılan müdahaleyi "hukuk dışı" ve "vicdan yaralayıcı" olarak adlandırdı. Rektörlüğün sosyal medya hesaplarında paylaşılan metinde,

"Gazze’ye insani yardım ulaştırma amacı taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından gerçekleştirilen müdahaleyi kınıyoruz.

İnsani yardım faaliyetlerini hedef alan bu tür girişimler, uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmamakta; vicdani ve insani değerlere zarar vermektedir.

Sivillerin ihtiyaçlarına yönelik yardım çabalarının engellenmesine uluslararası toplumun daha güçlü, tutarlı ve etkin bir tavır ortaya koyması gerektiğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Dünyanın birçok farklı ülkesinden doktorlar, sivil toplum temsilcileri ve gönüllü aktivistlerin olduğu "Küresel Sumud Filosu", Gazze'de zor durumda olan sivillere ulaştırılmak üzere temel ihtiyaç malzemeleri taşıyordu.

İlaç ve gıda gibi yardım malzemelerini götüren gemiler, abluka altındaki bölgeye ulaşmayı planlıyordu. Ancak edinilen bilgilere göre, yardım gemileri Gazze kıyılarına gelmeden, açık denizlerde ilerlediği sırada İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalmıştı.