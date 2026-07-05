Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’ye yakınlığıyla bilinen gazeteci yazar Şamil Tayyar, köprü geçiş fiyatlarındaki artışların esnaftaki fiyatların zam artış oranlarına da yansıdığını aktararak, konuyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Şamil Tayyar: Fiyat artışı yüzde 18’e tekabül ediyor

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda aldığı ürünlerin fiyatının arttığını ve esnafın kendisine ‘rutin zam’ uyarısında bulunduğunu hatırlatan AK Partili Şamil Tayyar, zam oranın yüzde 18’e tekabül ettiğini aktararak, “Bugün iki ürün aldım, fiyatı artmıştı. Satıcıya ‘hayırdır, bu neyin zammı?’ diye takıldım. ‘Rutin zam abi’ dedi. Eve gelince fiyat artışını orantıladım, yüzde 18’e tekabül ediyordu” şeklinde konuştu.

“Piyasa araziye uyum sağladı”

Ayrıca söz konusu zam oranının köprü geçiş ücretleriyle aynı olduğunu kaydeden Tayyar, kamunun öncü ve örnek olması gerektiğini aktararak, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Rutin zam ve ‘Yüzde 18 oranı’ köprü geçiş fiyatlarındaki artış ve gerekçeyle birebir aynıydı. Piyasa araziye hemen uyum sağlamıştı. İşte bu nedenle ısrarla buna dikkat çekiyoruz, bizim dostlar biraz kızıyor ama realite bu. Kamu öncü ve örnek olmalı. Aksi halde piyasalar kayış koparır”