Son Mühür- Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınıp tutuklandığı süreçte Saraçhane mitinglerini Türkiye sathına yayan Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası terk etmek zorunda kaldığı CHP Genel Merkezi'ne karşı miting yerine halkla buluşma toplantılarıyla cevap veriyor.

'Bir bank bize yeter' diyerek, kamyon kasasında, portakal sandıkları üzerinde halkla buluşan Özel'e gösterilen ilgiye rağmen yeni parti için atılmış somut bir adım henüz yok.

Yeni parti muamması...



Diyarbakır, Gaziantep, İzmir, Sivas, Kastamonu, Karabük ve Zonguldak'ta sokak siyasetinin örneğini veren Özgür Özel'in yeni parti için atacağı adım sadece kendine gönül verenleri tarafından değil, CHP Genel Merkezi tarafından da merakla takip ediliyor.

Mahkeme kararıyla atandığı CHP İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdüren Gürsel Tekin, Özgür Özel'in sokak siyasetine tepki gösterdi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Numan Kurtulmuş, Ahmet Davutoğlu, Muharrem İnce, Muhsin Yazıcıoğlu ve Emine Ülker Tarhan'ın yeni parti için ne kadar beklediklerini gösteren bir görsel paylaşan Tekin, Özel'in fotoğraf verme peşinde olduğunu, kendilerinin ise iktidar peşinde olduklarını savundu.

Gerçek alternatif biziz...



Gürsel Tekin,

''Sayın Özgür Özel ve arkadaşları, anlaşılan seçime kadar sokakta poz vermeye devam edecek.

Siyaset tarihi ortada. Yeni parti kuranlar kararını verip kısa sürede yolunu çizmiş, partide kalanlar ise kurultaya hazırlanmıştır. Hiç kimse Atatürk’ün kurduğu partiye aylarca maliyet üretmemiş, Türkiye’nin ana muhalefetini kendi iç tartışmalarına mahkûm etmemiştir.

Plansızlık, gerçek muhalefet üretememek ve strateji geliştirememek maalesef bu anlayışın ortak özelliğidir.

Biz ise fotoğraf peşinde değil, iktidar peşindeyiz. Sahada örgütleniyor, milletimizin sorunlarına çözüm üretiyor ve güçlü bir iktidar programı hazırlıyoruz. Türkiye’nin gerçek alternatifi, halkımızla birlikte kurulacaktır'' mesajı verdi.