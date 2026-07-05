Son Mühür / Atakan Başpehlivan AK Parti’nin önemli simlerinden sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Savcı Sayan, komedyen Deniz Göktaş’ın yaptığı stand-up gösterisini eleştirerek konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Savcı Sayan: Başkasının inancına hakaret ederek ün kazanmak ne cesarettir ne de aydınlıktır

Sosyal medyasından yaptığı paylaşımda ifade özgürlüğünün insanların kutsal değerlerini aşağılamak olmadığını belirten Savcı Sayan, “Kutsallarımız hiç kimsenin dil uzatacağı değerler değildir. Birileri çıkıp İslam’a, Peygamber Efendimize ve Kur’an-ı Kerim’e hakaret etmeyi ‘mizah’ zannediyor. Daha da üzücü olan, buna alkış tutanların ve bunu özgürlük diye pazarlamaya çalışanların varlığıdır.

Şunu herkes iyi bilmelidir: İfade özgürlüğü; insanların kutsal değerlerini aşağılamanın, inançlarını incitmenin ve toplumu tahrik etmenin adı değildir. Başkasının inancına hakaret ederek ün kazanmak ne cesarettir ne de aydınlıktır; sadece sorumsuzluk ve alçaklıktır. Milyonlarca insanın kutsalına dil uzatıp sonra da ‘şaka yaptım’ demek, toplumsal huzura zarar veren bir anlayıştır” dedi.

“Kutsallara hakareti doğru bulmuyor ve açıkça kınıyorum”

Son olarak, gerçek cesaret gerektirenin insanların inancına saygı duymak olduğunu aktaran Sayan, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: “Gerçek cesaret, insanların inancına saygı duymaktır; hakaret etmek değil. Kim olursa olsun, hangi görüşten gelirse gelsin, kutsallara hakareti doğru bulmuyor ve açıkça kınıyorum. Farklı fikirlerle yaşamak mümkündür; ancak nefret, aşağılama ve kutsalları hedef alan söylemler hiçbir zaman toplumsal barışa hizmet etmez. İnancımıza, değerlerimize ve birbirimizin kutsallarına saygı göstermek; birlikte yaşamanın, medeniyetin ve vicdanın gereğidir”