İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tunceli’de dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Bir dizi programa katılmak üzere Tunceli’ye giden Dervişoğlu, programa Çemişgezek ilçesinde başladı. Tunceli’nin ilk milletvekili olarak bilinen Diyap Ağa’nın mezarını ziyaret ederek dua eden Dervişoğlu, sonrasında ilçe merkezinde esnafla bir araya gelerek vatandaşın sorunlarını dinledi. Sonrasında Hozat ilçesine geçen Dervişoğlu, Alevi inancında önemli bir yere sahip Sarı Saltuk Türbesi’ni ziyaret etti. Burada dedeler eşliğinde dua eden Dervişoğlu, türbe hakkında bilgiler de edindi. Programına, Tunceli Cemevi ile Türkmen Ocakları Birliği tarafından kent merkezindeki cemevinde düzenlenen aşure ve lokma dağıtımına katılarak devam eden Dervişoğlu, edilen duaların ardından semah izledi ve vatandaşlarla birlikte aşure ile lokma ikramına katıldı.

“Ya bölünüp paylaşacağız ya müştereken yaşayacağız”

Aşure ve lokma hayrından sonra Dervişoğlu, “Bize ayırmadan sevmeyi, kucaklamayı emreden bir inancımız var. Bize ayırmadan, bölmeden birlikte yaşama imkanı sunan bir Cumhuriyet'imiz var. Bir olmanın, iri olmanın, diri olmanın tembihini sözden harekete geçirmek mecburiyetindeyiz. Ya yabancı senaryo ve ajandaların nesnesi haline gelip, bölünüp parçalanacağız ya da Cumhuriyet'in hür fertleri olarak birlik ve beraberlik içinde müştereken yaşayacağız. Canlar, erenler, dedeler, gönül dostları, kardeşler. Hünkar Hacı Bektaş'ın öğrettiğiyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet'in hedefi aynıdır. Çünkü Cumhuriyet fazilettir, kimsesizlerin kimsesidir. Cumhuriyet bir olmaktır, iri olmaktır, diri olmaktır” diye konuştu.