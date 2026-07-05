Venezuela’da 24 Haziran günü meydana gelen şiddetli depremlerin sonrasında acı bilanço belli olmaya başladı.

İletişim ve Enformasyon Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre, felakette vefat edenlerin sayısı 2 bin 954’e ulaştı. Sarsıntılarda yaralananların sayısı ise 16 bin 592 olarak açıklandı.

Yıkımın boyutu artçı sarsıntılarla büyüyor

Ana depremlerin sonrasında bölgede sismik hareketlilik durmadı. Yetkililer, ilk büyük sarsıntılardan bu yana bölgede tam 942 artçı depremin daha kaydedildiğini paylaştı.

Sürekli meydana gelen artçılar, arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırıyor ve hasarlı olan binaların durumunu daha da kritik hale dönüştürüyor.

39 saniye arayla iki büyük deprem

Yalnızca 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki ana deprem, başta La Guaira eyaleti olmak üzere birçok yerde çok ağır hasara yol açtı.

Sokaklar enkaz yığınına döndü

Depremin etkilendiği şehirlerde altyapı neredeyse tamamen çöktü. Çok sayıda binanın saniyeler içinde yerle bir olması sebebiyle caddeler ve sokaklar enkaz yığınlarıyla kapandı.

Ulaşım ve iletişimin kesintiye uğradığı bölgelerde, ekiplerin yıkıntı altındakilere ulaşma mücadelesi devam ediyor.