Son Mühür- Son Mühür- Dünya siyasetinin kalbinin attığı yer olmaya hazırlanan Ankara, 7-8 Temmuz'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için son hazırlıklarını tamamlıyor.

ABD Başkanı Trump'ın Kaan uçağı ve F35 projesi konusunda Türkiye'ye yönelik mesajların merakla beklendiği zirveye, NATO'ya ülke 32 devletin en üst düzeyde temsil edilmesi bekleniyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'in de davet edildiği zirveye NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in de katılarak NATO'nun geleceği açısından yeni yol haritasını çizecek ekibin bir parçası olacak.



Gökyüzünde Türk Yıldızları olacak...



Zirvenin askeri, siyasi ve ekonomik arka planı kadar görseli de etkileyici olacak gibi görünüyor.

Türk Hava Kuvvetleri'nin gururu olan Türk Yıldızları NATO zirvesinde sahne alacak

Ankara Valiliği, Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini bildirdi.

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, Türk Yıldızları'nın bugün son provayı, yarın ise gösteri uçuşunu yapacağı belirtildi.

Uçuşların 15.15-15.30 saatleri arasında gerçekleştirileceği ifade edilen açıklamada, uçak sesi ve oluşabilecek hava trafiği nedeniyle vatandaşların herhangi bir tedirginlik yaşamaması amacıyla kamuoyunun bilgilendirildiği kaydedildi.