Son Mühür- Adalet sistemine taz kan anlamına gelen mülakat sonuçları hakkında bilgi veren Adalet Bakanı Akın Gürlek, başarılı aday sayısının 1.038 olduğunu duyurmuştu.

''Yargı teşkilatımızın insan kaynağını güçlendirmeye, adalet hizmetlerimizin niteliğini artırmaya devam ediyoruz'' vurgusunda bulunan Gürlek,

''20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ÖSYM tarafından yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavını kazanarak Bakanlığımızca gerçekleştirilen mülakatlara katılan adaylardan;

•Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 850 aday,

•Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 99 aday,

•İdari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 50 aday başarılı olmuştur.

Ayrıca 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde yapılan Hâkim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavına ilişkin soru iptali sonrası mülakata katılan adaylardan;

* ⁠Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 33 aday,

•Avukat-adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı mülakatında 4 aday,

•İdari yargı hâkim yardımcılığı mülakatında 2 aday başarılı olmuştur'' bilgisini paylaşmıştı.

Derece yaptım ama yine elendim...



Bakan Gürlek'in söz konusu paylaşımına göndermede bulunan Trabzon Barosu avukatı Fatih Özcan iki kez girdiği mülakatta yaşadığı hayal kırıklığına dikkat çekti.



Yazılı sınavlarda el ettiği başarıların belgesini yayınlayan Fatih Özcan,

''Bu sınav da dahil olmak üzere Hakimlik ve Savcılık sınavlarında 93 puanla Türkiye 17’ncisi, 92 puanla Türkiye 41’incisi olmama ve defalarca kez derece yapmama rağmen mülakatlarda elediniz.

Benim gibi ilk 50’de ve ilk 100’de yer alan birçok adayı mülakatlarda elerken, 1600-1700’üncü sıralardaki adayları mülakattan geçirdiniz. Liyakat yerine hangi kriterlerin esas alındığı tüm kamuoyunun malumudur.

Hakkımızı helal etmeyeceğiz...



Kul hakkı yiyen, yenmesine müsaade eden hiç kimseye hakkımızı helal etmiyoruz, etmeyeceğiz.

Her zamankinden daha çok bağımsız, tarafsız ve liyakatli yargı mensuplarına ihtiyaç duyduğumuz bu günlerde, hakimlik ve savcılık mülakatlarında yaşanan bu rezaleti, Türk milletine şikayet ediyorum'' ifadesiyle sınav sonuçlarına sitem etti.