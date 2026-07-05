Ankara, önümüzdeki günlerde ev sahipliği yapacağı kritik 36. NATO Zirvesi için güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkardı.

Zirve öncesinde kent genelinde huzur ve güvenliği sağlamak için başlatılan geniş kapsamlı "Turkuaz" operasyonlarında yeni bir dalga daha gerçekleşti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yönetiminde, Asayiş Şube Müdürlüğü ve ilgili tüm emniyet birimlerinin katılımıyla gerçekleşen operasyonlarda 46 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Suçlular ve sosyal medya paylaşımları yakın markajda

Ankara Emniyet Müdürlüğü, NATO Zirvesi yaklaşırken özellikle şehirdeki silahlı suçlara ve bu suçları işleyen şahıslara karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu doğrultuda hareket eden ekipler, geçmişte birçok suça karışmış, ve sosyal medya platformları üzerinden yasa dışı şekilde silahlı paylaşımlar yaparak güç gösterisi yapmaya çalışan kişileri yakın markaja aldı.

Özellikle mahalle aralarında silahla tehdit ve kurşunlama gibi suçlara karışan, kabarık suç kaydı olan şüphelilerin ikamet ettiği çok sayıda adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

"Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru"

Emniyet birimlerinin özenle yürüttüğü çalışmalar sonucunda, "operasyon paketi" olarak adlandırılan çalışma başarıyla yürütüldü ve belirlenen adreslerdeki 46 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde gerçekleştirilen aramalarda ele geçirilen suç unsurlarına el konulurken, zanlılar ifadelerinin alınması için emniyete götürüldü.

Ankara Emniyeti, operasyonların sonrasında "Başkentin huzuru Türkiye'nin huzuru" vurgusuyla, kent genelindeki denetim ve uygulamaların hız kesmeden süreceğinin altını çizdi.