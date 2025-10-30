Zafer Partisi Manisa teşkilatında bir süredir devam eden fikir ayrılıkları, toplu istifa kararıyla sonuçlandı. Aralarında il başkanı, il yöneticileri, ilçe başkanları ve belediye başkan adaylarının da bulunduğu çok sayıda isim partiden ayrıldığını duyurdu.

Fikir ayrılıkları krize dönüştü

Edinilen bilgilere göre, Zafer Partisi’nin Manisa teşkilatında son dönemde fikir ayrılıkları ve yönetimsel görüş çatışmaları yaşanıyordu. Parti içinde uzun süredir süregelen anlaşmazlıkların çözülememesi üzerine, il ve ilçe teşkilatlarının önemli bir bölümü toplu istifa kararı aldı.

“Mücadelemizden vazgeçmiyoruz”

İstifa eden isimler tarafından yapılan ortak açıklamada, partide uzun yıllardır büyük emek verdikleri vurgulandı.

İl Başkanı ve üst düzey yöneticiler istifa etti

İstifa edenler arasında, Manisa İl Başkanı Necdet Erikçi, İl Teşkilat Başkanı Alican Lopoğlu, İl Sekreteri Kemal Tekcan Güneş, İl Başkan Yardımcısı Mert Gör, İl Gençlik Kolu Başkanı Serkan Egemen Sıvacı ve İl Disiplin Kurulu Başkanı Uğur Çokluk gibi partinin üst düzey isimleri yer aldı.

İlçe teşkilatları da görevden ayrıldı

Toplu istifa dalgası yalnızca il yönetimiyle sınırlı kalmadı. Yunusemre İlçe Başkanı Osman Kılıç, Şehzadeler İlçe Başkanı Gökhan Parlak ile birlikte Akhisar, Gölmarmara ve Köprübaşı ilçe teşkilatları ve yönetimlerinin de istifa ettiği öğrenildi.

Belediye başkan adayları da istifa etti

Partideki istifalar yalnızca teşkilatlarla sınırlı kalmadı. İddiaya göre, Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ile birlikte Soma, Akhisar, Yunusemre ve Kırkağaç ilçelerinin belediye başkan adayları da görevlerinden ayrıldı. Ayrıca çok sayıda belediye meclis üyesi adayının da istifa dilekçesini partinin genel merkezine sunduğu belirtildi.

Manisa teşkilatında belirsizlik sürüyor

Toplu istifaların ardından Zafer Partisi’nin Manisa teşkilatında yeni yönetimin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Parti genel merkezinden ise konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.