Son Mühür- Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ İzmir'de gerçekleştirdiği ziyaretlerine Kemalpaşa'yı da ekledi.

Özdağ beraberindeki heyetle birlikte İzmir Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) yönetimini ziyaret etti. Ziyaret heyetinde Başkanlık Divanı Üyeleri Fikret Artan, Nihat Babaözü, Mahmut Karaaslan ve İzmir İl Başkanı Mehmet Sinan Bezircilioğlu da yer aldı. Heyeti KESİAD binasında Dernek Başkanı Zafer Özken ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

Sanayicilerin yaşadığı sorunlar konuşuldu

Görüşmenin ana eksenini bölgedeki sanayicilerin yaşadığı güncel sorunlar ve ekonomik beklentiler oluşturdu. Masada sanayicinin doğrudan sahadan aktardığı yerel veriler konuşuldu. Ümit Özdağ, Zafer Özken’in aktardığı talepleri bizzat not alırken iş dünyasının önündeki bürokratik engeller üzerine de fikir alışverişibnde bulunuldu.

Hediye takdim edildi

Toplantı salonundaki teknik detayların ardından Zafer Özken tarafından Genel Başkan Özdağ'a günün anısına bir hediye takdimi gerçekleştirlildi. Programın sonunda ise tüm heyet ve dernek üyeleri bina önünde toplu bir hatıra fotoğrafı çekrdi.

İzmir'in sanayi ilçesi fabrikalarla anılan Kemalpaşa gibi üretimin lokomotifi olan bir bölgede doğrudan sahadan gelen bu bilgiler oldukça önemli olarak kaydedildi. Program çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

