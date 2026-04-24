Göztepe, Trendyol Süper Lig’de hedefi tekrar üst sıralara taşıdı. Önceki hafta Kocaelispor deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılan ve 43 puana kavuşmasına rağmen gol farkıyla 6. sıraya gerileyen sarı-kırmızılılar, bu kaybı taraftarı karşısında telafi etmek istiyor. İzmir ekibi, yarın akşam ligin 14. sırasında bulunan Hesapcom Antalyaspor’u konuk edecek.

Mücadele saat 20.00’de başlayacak

Isonem Park Gürsel Aksel Stadı’nın ağırlayacağı önemli mücadele saat 20.00’de başlayacak. Maçın hakemliğini Oğuzhan Çakır yaparken, Göztepe taraftarının alanı tamamen doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

Kadroda eksikler dikkat çekiyor

Göztepe teknik ekibi, Antalyaspor karşısında özellikle savunma ve orta saha konusunda sorunlar yaşıyor. Takımın dikkat çeken isimlerinden Brezilyalı stoper Heliton, orta sahanın yükselen isimleri Dennis ve Miroshi sarı kart cezaları sebebiyle bu maçta tribünde olacak.

Aynı zamanda, Kocaelispor maçının daha başında sakatlanarak kenara gelmek zorunda kalan sağ bek Ogün’ün de sahada olması düşünülmüyor.

Bilet fiyatları belli oldu

Önemş, karşılaşmanın biletleri farklı kategorilerde satışa çıkarıldı. Maçın en pahalı bileti 4 bin 250 TL olarak belirlenirken, kale arkası ve alt kategorilerde fiyatlar 500 TL’ye kadar iniyor. Deplasman tribününde yer alacak Antalyaspor taraftarları için ise bilet bedeli 650 TL olarak belirlendi.

Hedef tekrar Avrupa kupası

Dönemin ilk yarısında Antalya’da oynanan maçta 2-1 galibiyet elde ederek geri dönen Göztepe, Avrupa kupaları iddiasını devam ettirmek için yalnızca galibiyeti istiyor.

28 puanla düşme hattından uzaklaşmak isteyen Antalyaspor ise İzmir’den puan ya da puanlarla ayrılmayı planlıyor.