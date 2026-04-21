Son Mühür- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ilçe ilçe programlar yayınlanmaya başlamıştı. Kemalpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen program 17 Nisan'da Ulucak Mahallesi’nde başlamıştı. Kutlama programları; Çambel TOKİ, Sütçüler, Aşağıkızılca, Yukarıkızılca ve Armutlu mahallelerinde de yapılan etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan acı olaylar sebebiyle daha öncesinde planlanan konser ve halk oyunları gösterileri iptal edilmişti.

Eğlence tüm gün!

23 Nisan 2026 Perşembe günü ise gerçekleşecek ana etkinlik saat 12'de başlayacak ve Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda düzenlenecek.

Öğlen saatlerinde başlayacak olan etkinlik tüm gün devam edecek ve çocuklara unutulamaz bir deneyim sunacak. Düzenlenen etkinlikte oyun parkurları, palyaço, yüz boyama, çocuk atölyeleri, patlamış mısır ve pamuk şeker gibi birçok ikram ve aktivite çocukların yüzünü güldürecek.

Akşam saat yedide İzmir Caddesi'nde başlayacak kortejin ardından halk dansları gösterisi ve madalya takdimi ile etkinlikler sona erecek.

Tüm hemşehrilerimiz davetli!

Bu güzel bayramın çoşkusunu yaşamak için tüm çocukları ve Kemalpaşalıları davet eden Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen şu ifadelere yer verdi,

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği, sevgi ve umutla dolu çok özel bir gündür. Kemalpaşa Belediyesi olarak 23 Nisan coşkusunu ilçemizin dört bir yanına taşıdık. Mahalle mahalle düzenlediğimiz 'Çocuk Şenliği' etkinlikleriyle, bayram sevincini tüm çocuklarımızla buluşturduk, buluşturmaya devam ediyoruz. Bayram günü ise Rekreasyon Alanı'nda gerçekleştireceğimiz etkinlik programına ve kortej yürüyüşüne tüm çocuklarımızı ve hemşehrilerimizi davet ediyorum. Oyunlar, etkinlikler, gösteriler ve bayramın ruhuna yakışan güzel anlarla dolu bir gün bizleri bekliyor. Şimdiden tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."