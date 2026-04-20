Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde belediye bünyesinde görev yapan bazı şoförlerin gerekli ehliyet ve belgelere sahip olmadığı iddiaları gündeme geldi. Konuyu gündeme getiren AK Parti Kemalpaşa Belediye Meclis Üyesi Muhammed Çıtak, dikkatleri çeken açıklamalarda bulundu. Belgesiz personel kullanımı nedeniyle oluşan risklere dikkati çeken AK Partili Çıtak, yönetim anlayışını sert bir dille eleştirerek yetkilileri göreve çağırdı.

“Bu personel neden trafiğe çıkarılıyor?”

Konuyu daha önce de meclis gündeminde dile getiren AK Parti Kemalpaşa Meclis üyesi Muhammed Çıtak, “Kemalpaşa Belediyesi’nin yeterli evrakları olmayan şoförler ile personellerimizi ve vatandaşlarımızı taşıması söz konusu. Ulaşım hizmetleri müdürlüğü 2025 yılı içinde operasyonel görev sayısını yüzde 146 artırarak 10 bin 224’e çıkardığı söyleniyor. Bu çalışmaları yürütürken belediyede düzen ve disiplini sağlamak adına liyakatli ve deneyimli kadrolarla çalışıldığı ifade ediliyor. Ancak daha önce ulaşımla ilgili verdiğimiz soru önergesine verilen cevap ciddi bir çelişkiyi ortaya koyuyor. Gördük ki bazı personellerin araç kullanmak için evrakları eksik ve hatta bazıları sürücü kursuna yeni yazılmış ve sınav sürecinde. Derdimiz asla emekçi kardeşlerimiz değil; yanlış yönetim anlayışı. Bu personeller iki yıldır bu araçları kullanıyor fakat evraklar tamamlanmıyor. Evrağı olmayan personeller neden bu göreve alınıyor? Bu ihmal mi yoksa göz yummak mı? Ulaşım müdürlüğü bu durumu bile bile bu personelleri neden trafiğe çıkarıyor?” sorularını yöneltti.

“Gerekli yaptırımlar uygulanmalı”

24 Mart’ta bir personelin fotoğrafının çekildiğini ve söz konusu personelin gerekli evraklarının olmadığını ileri süren Çıtak, “28 Mart’ta Armutlu’da belediyeye ait bir otobüs kaza yapıyor. Bu kazayı yapan aracın sürücüsünün de evrak eksiği olduğu söyleniyor. Bir can kaybı yaşansa sorumlusu kim olacak? Bu konunun ele alınarak gerekli yaptırımların derhal uygulanmasını bekliyoruz” diye konuştu.