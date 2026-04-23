23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı İzmir de dahil olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlandı. Ancak kutlamaların yanı sıra siyasi gerilim de sürmeye devam etti. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı töreninde yaptığı hükümet eleştirilerine yanıt verdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan ve Tugay'a yüklenen Kaya, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza hediye ettiği bayramda, çocuklarımıza sırtına dönen zihniyetin İzmir'deki temsilcilerinden olan yerel yönetici de boş durmamış.

Asli görevlerini yapmayan, Belediye Başkanlığı dışında her işi yapan, şehrimizi susuzluğa, çöpe, çamura, bozuk yollara teslim eden bu yerel yönetici, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bile ayrıştırıcı, çirkin bir dil ile konuşmuş.

Bari bugün kullandığın dile ve üsluba dikkat et!

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, milli bayram bugün!

Bugün İzmir'imizde, başta Cumhuriyet Meydanı olmak üzere, şehrimizin dört bir yanında, 30 ilçemizde bayram coşkusunu tüm İzmirli hemşerilerimizle beraber gururla yaşadık ve kutladık.

İzmirliler'den ayrışan, kente rağmen tertip yapan sizsiniz!

Milletimizin sevinç ve üzüntüleriyle ortaklaşmayan bu yapı, İzmir'imizin kaderi değildir." ifadelerini kullandı.