Son Mühür/ Beste Temel- Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi (KOSBİ) geçtiğimiz günlerde yoğun bir kalabalığa ev sahipliği yaptı. Bu yıl 20-22 Nisan tarihleri arasında düzenlenen KOSBİFEST 2026 sadece bir okul etkinliği olmaktan çıkıp Türkiye genelinden katılımcıların ağırlandığı büyük bir organizasyonna dönüştü.

Özel KOSBİ Zülfü Mevlüt Çelik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin organize ettiği festivale İzmir Valisi Süleyman Elban başta olmak üzere kent protokolü tam kadro katılım sağladı.

Yarışmalarda tansiyon yüksekti

İşin teknik kısmına gelirsek özellikle kaynak pano montajı ve robotik sistemler gibi alanlarda düzenlenen yarışmalar kelimenin tam anlamıyla nefes kesti. Adana’dan Sivas’a kadar farklı illerden gelen öğrenciler sanki yılların ustasıymışçasına hünerlerini sergiledi. Dikkat çeken en önemli detay ise kaynak yarışmasındaki kız öğrencilerin performansıydı. Ceren Güngör’ün rakiplerini geride bırakıp birincilik kürsüsüne çıkması mesleki eğitimdeki o eski erkek işi algısını bir kez daha yerle bir etti.

Farklı bakış açıları da sunuldu

Festivalin sadece atölye işlerinden ibaret kalmaması planlanmış belli ki. Yazarlar Ahmet Büke ve Muzaffer Sungur’un öğrencilerle yaptığı söyleşiler, ortamın o teknik havasını biraz olsun dağıtıp gençlere farklı bir bakış açısı sundu.

Son gün ise Prof. Dr. Yusuf Baran’ın kariyer üzerine yaptığı konuşma meslek lisesi öğrencilerinin üniversite ve iş dünyası arasındaki o meşhur boşluğu nasıl doldurabileceğine dair somut ipuçlarıyla doluydu.

"Üniversite diploması her şey değil"

Vali Süleyman Elban’ın açılış konuşmasındaki vurgusu aslında günün özeti gibiydi. Gençlerin lise yıllarında bir zanaat sahibi olmasının sadece akademik başarıdan çok daha kıymetli olduğunu hatırlattı Elban.

KOSBİ Başkanı Erol Diren ve Okul Müdürü Nuray Gowans da yaptıkları açıklamalarda okul-sanayi iş birliğinin artık bir zorunluluk olduğunun altını çizdiler.

