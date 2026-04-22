Osman Günden / Son Mühür Cumhur İttifakı'ndan Kemalpaşa Belediyesi'nde gündem yaratan bir soru önergesi geldi. Önergede, , rüşvet soruşturması kapsamında yargılanan ve aralarında belediye başkan yardımcısının da bulunduğu bazı kişilerin hâlen görevde tutulmasına ilişkin dikkat çekici ifadeler yer aldı.

Cumhur İttifakı Grubunun verdiği soru önergesi şöyle:

''Kemalpaşa Belediyesi’nde görevli bazı kişiler hakkında rüşvet iddiaları nedeniyle soruşturma başlatıldığı ve 4 kişinin Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı hususu kamuoyuna yansımıştır. Buna rağmen ilgili şahısların görevden uzaklaştırılmadığı görülmektedir. Kamu hizmetinin güvenilirliği, şeffaflığı ve tarafsızlığı ilkeleri gereği aşağıdaki sorularımızın yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederiz: Kemalpaşa Belediyesi’nde rüşvet iddiasıyla hakkında kamu davası açılan ve Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan personel bulunmakta mıdır?

Bu kişilerin görev unvanları nelerdir? Hakkında rüşvet gibi yüz kızartıcı suç isnadı bulunan ve yargılaması devam eden bu kişiler hakkında görevden uzaklaştırma (açığa alma) tedbiri neden uygulanmamıştır?Belediyede devam eden bu yargılamaların, kamu hizmetinin güvenilirliği ve kurumsal itibara etkileri değerlendirilmiş midir? Bu kapsamda herhangi bir idari işlem tesis edilmesi planlanmakta mıdır?''

''Görevden alınmalı''

AK Parti Grup Başkan Vekili Recep Tayyip Taslak, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Bekel’in belediyenin mali işlerinden sorumlu görevinin devam etmesi kabul edilemez bir durumdur. Zimmet suçlamasıyla ağır cezada yargılanan bir kişinin, belediyenin ekonomik yönetiminde söz sahibi olmaya devam etmesi kamu vicdanını derinden yaralamaktadır. Sayın Mehmet Türkmen bu kişiyi neden hâlâ görevden almamaktadır? Bu durum, söz konusu ismin korunup korunmadığına dair ciddi soru işaretleri doğurmaktadır. 2024 yılı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında planlanan Gülşen konserine ilişkin davada, İzmir 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamalar devam etmektedir.

Aradan 1,5 yıl geçmesine rağmen, zimmet suçlamasıyla yargılanan belediye başkan yardımcısının görevine devam etmesi dikkat çekicidir. Öte yandan, aynı dosyada yargılanan diğer belediye personelinin açığa alınmasına rağmen, belediye başkan yardımcısının görevde tutulması kamuoyunda çifte standart algısı oluşturmaktadır. Dahası, hakkında henüz dava açılmadan yalnızca soruşturma geçiren başka bir belediye personelinin hızlıca görevden alınmış olması bu çelişkiyi daha da derinleştirmektedir. Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in bu tutumu, şeffaflık ve adalet ilkeleri açısından ciddi soru işaretleri doğurmaktadır.” değerlendirmesini yaptı.