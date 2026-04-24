Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes ilçesine bağlı Özdere mahallesinde yeni imar planını askıya çıkardı. 1196 ada 7 parsel ile 1197 ada 12 parsel ve çevresini kapsayan plan, hem 1/5000 ölçekli nazım imar planını hem de 1/1000 ölçekli uygulama imar planını içerdi.

Daha önce aynı bölge için, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2023 yılında onaylanan imar planı değişikliğine dava açılmış ve idare mahkemesinin kararı ile iptal olmuştu. Bu nedenle askıya çılan planda, alanın plansız hale gelmesi nedeniyle yeni imar planı yapılarak alanın plansız kalmasının önüne geçilmesi amacıyla plan çalışması yapıldığı belirtildi.

Turizm tesisi ve yeşil alanı kapsıyor

Yaklaşık 5.43 hektarlık alanı kapsayan yeni plan, turizm tesisi alanı ve park/ yeşil alan kullanımını öngörüyor. Planlama çalışmasının yasal dayanağı olarak 2634 sayılı Teşvik Kanunu ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun olduğu belirtildi.

Planlaması yapılan ve askıya çıkan alan, Kuşadası, Seferihisar ve Selçuk gibi önemli turizm merkezlerine yakın konumuyla dikkat çekti.

14 Nisan 2026 tarihinde onaylanarak yürürlüğe giren plan, 24 Nisan ve 1 Haziran 2026 tarihleri arasında askıya çıkarıldı. Bu süre boyunca planlar incelenebilecek ve itirazda bulunulabilecek.