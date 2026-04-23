Son Mühür- Dünyada çocuklara bayram armağan edilen tek ülke olan Türkiye'de 23 Nisan coşkusu tüm yardı sardı.

Başta Anıtkabir olmak üzere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusu İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde olumsuz hava koşullarına takıldı.

Kemalpaşa Kaymakamlığı'nın öncülüğünde akşam saatlerinde gerçekleştirilecek fener alayı korteji meteorolojinin olumsuz hava koşulları uyarısının ardından iptal edildi.

Kemalpaşa Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,

''Bugün gerçekleştirilmesi planlanan 23 Nisan Çocuk Şenlikleri ile akşam saatlerinde Kaymakamlık programı kapsamında yapılacak olan fener alayı kortej yürüyüşü, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilmiştir.

23 Nisan Çocuk Şenliği programı, 25 Nisan Cumartesi günü saat 12.00’de Kemalpaşa Rekreasyon Alanı’nda gerçekleştirilecektir. Vatandaşlarımızın bilgisine sunarız.'' ifadelerine yer verildi.

Kemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Türkmen, 23 Nisan'da koltuğunu bu yıl Kemalpaşa Belediyesi Spor Kursları öğrencisi Umut Selim Varol’a devretti.

Başkan Türkmen, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Evladımıza eğitim ve öğretim hayatında başarılar diliyor, adı gibi umut dolu yarınlar diliyorum. Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyorum.”

