Son Mühür - Zafer Partisi Konak İlçe Başkanlığı, saha çalışmaları kapsamında İzmirlilerle buluşmaya hazırlanıyor. Parti faaliyetlerini vatandaşlara doğrudan aktarmak ve yerel düzeydeki bağları güçlendirmek amacıyla düzenlenecek olan etkinlik, önümüzdeki perşembe günü gerçekleştirilecek. Göztepe Köprüsü altında kurulacak stantta parti temsilcileri hazır bulunarak vatandaşların sorularını yanıtlayacak, Zafer Partisi'nin güncel politikaları hakkında bilgilendirmelerde bulunacak ve aynı zamanda partiye katılmak isteyenlerin üyelik başvurularını kabul edecek.

"Tüm hemşehrilerimizi standımıza bekliyoruz"

Perşembe günü saat 18.00 ile 22.00 arasında gerçekleştirilecek stant çalışmasına ilişkin Zafer Partisi Konak İlçe Başkanlığı'ndan resmi bir davet açıklaması yapıldı. Tüm İzmirlilerin davet edildiği açıklamada, "Türkiye'nin geleceği için fikirlerimizi paylaşmak, vatandaşlarımızın görüş ve önerilerini dinlemek ve partimizi daha yakından tanıtmak amacıyla gerçekleştireceğimiz stand çalışmasına tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.