Son Mühür - Galatasaray, orta sahaya “Artı 4” kuralına uygun, gelecek vadeden genç bir isim kazandırmak için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, ilk etapta Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtilirken, transfer listesinde Brighton & Hove Albion’dan Carlos Baleba da yer alıyor.

2004 doğumlu Kamerunlu orta saha, 2023 yazında 27 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olmuş ve sergilediği performansla dikkat çekmişti.

Piyasa değeri yaklaşık 55 milyon euro olarak gösterilen Baleba için maliyet hesabı yapan yönetimin, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada görev alan genç futbolcuyu da Ugochukwu transferinde olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadroya katmayı hedeflediği öne sürüldü.

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