Son Mühür - Galatasaray, orta sahaya “Artı 4” kuralına uygun, gelecek vadeden genç bir isim kazandırmak için rotasını İngiltere’ye çevirdi. Sarı-kırmızılıların, ilk etapta Burnley forması giyen 22 yaşındaki Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunduğu belirtilirken, transfer listesinde Brighton & Hove Albion’dan Carlos Baleba da yer alıyor.
2004 doğumlu Kamerunlu orta saha, 2023 yazında 27 milyon euro bonservis bedeliyle İngiliz ekibine transfer olmuş ve sergilediği performansla dikkat çekmişti.
Piyasa değeri yaklaşık 55 milyon euro olarak gösterilen Baleba için maliyet hesabı yapan yönetimin, geçtiğimiz sezon 35 karşılaşmada görev alan genç futbolcuyu da Ugochukwu transferinde olduğu gibi satın alma opsiyonlu kiralık formülüyle kadroya katmayı hedeflediği öne sürüldü.
Okan Buruk'un önceliği...
Galatasaray için Alman basınında bu kez Romulo iddiası gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz Göztepe’den 20 milyon euro karşılığında RB Leipzig’e transfer olan 24 yaşındaki Brezilyalı golcünün, teknik direktör Okan Buruk’un öncelikli hedeflerinden biri olduğu öne sürüldü.
Haberde, Romulo’nun satışına sıcak bakmayan Leipzig yönetiminin 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı belirtildi. Brezilyalı santrfor, Almanya’daki ilk sezonunda çıktığı 32 karşılaşmada 9 gol ve 4 asistlik katkı sağladı.
Göztepe formasıyla 46 maçta 22 gol
Göztepe’nin Brezilyalı santrforu Romulo, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı toplam 46 resmi maçta 22 gol atarak başarılı bir grafik çizmişti. İzmir ekibine 2023-2024 sezonunun devre arasında kiralık olarak katılan golcü oyuncu, 1. Lig'de oynadığı 13 karşılaşmada 5 gol kaydederek şampiyonluğa katkı sağlamıştı.
Sergilediği performansın ardından 2024-2025 sezonunda bonservisiyle kadroya dahil edilen Romulo; Süper Lig ve kupa kulvarında çıktığı 33 resmi müsabakada 17 kez rakip fileleri havalandırmıştı. Yıldız futbolcu, bu gollerin 13'ünü ise şans bulduğu 29 Süper Lig maçında atarak takımının en etkili hücum silahı olmuştu.