Her iki sosyal ağda vakit geçirenler şifre karmaşasını Hesaplar Merkezi ile çözüyor. Profillerin eşleştirilmesiyle platformlar arası geçişler hızlanıyor. Kullanıcılar hesaplarını bağladıklarında sadece ortak giriş imkanına kavuşmuyor, aynı zamanda tüm paylaşım ayarlarını tek bir panelden yönetiyor.

FACEBOOK VE INSTAGRAM HESAP BAĞLAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

İki platformu birbirine entegre etmek için ayarlar menüsünü kullanmanız gerekiyor. Facebook ya da Instagram uygulamasını açıp "Ayarlar ve gizlilik" bölümüne girin. Buradan Hesaplar Merkezi'ni bulup tıklayın. Açılan sayfadaki "Hesaplar" sekmesini seçerek Instagram profilinizi listeye ekleyin. Onayın ardından bağlantı işlemi tamamlanıyor.

FACEBOOK BİLGİLERİYLE INSTAGRAM'A GİRİŞ NASIL SAĞLANIR?

Hesaplar Merkezi'ne eklediğiniz profiller için ortak giriş izni verdiğinizde, Facebook verilerinizle Instagram'a girebilirsiniz. Instagram giriş ekranını açın. Facebook hesabınıza kayıtlı e-posta adresini, onaylı cep telefonu numaranızı veya varsa kullanıcı adınızı yazın. Şifrenizi girip "Giriş Yap" butonuna basın. Telefon numarası yazarken numaranın başına sıfır ya da ülke kodu eklemeyin.

İKİ FAKTÖRLÜ KİMLİK DOĞRULAMASINDA HANGİ KURALLAR GEÇERLİ?

Hesap güvenliğini artırmak için iki faktörlü kimlik doğrulaması kullananların bilmesi gereken ufak bir kural var. Facebook veya Instagram'da bu özellik açıksa, sistem daha önce giriş yapmadığınız yabancı bir cihazı engelliyor. Tanınmayan yeni bir cihazdan Facebook'a girmeye çalışırken Instagram giriş bilgilerinizi kullanamazsınız.

GİRİŞ EKRANINDAKİ KAYITLI HESAPLAR NASIL ÇALIŞIYOR?

Uygulamayı açtığınızda giriş ekranında birden fazla hesap görebilirsiniz. Yakın zamanda aynı cihazdan farklı bir profile girdiyseniz sistem bunu hafızasına alıyor. Hesaplar Merkezi'ne birden fazla profil ekleyenlerin karşısına da bu liste çıkıyor. Android telefon kullananlarda, cihazdaki Google hesabına bağlı diğer Facebook veya Instagram profilleri ekrana yansıyor. Ekranda bekleyen bu kayıtlı hesaplar sayesinde şifre yazmadan tek dokunuşla sisteme girebilirsiniz. Kullanmak istemediğiniz hesapları ise giriş ekranından anında silebilirsiniz.