Sosyal güvencesi bulunmayan ve bakıma muhtaç vatandaşlara sağlanan destek ödemeleri, yılın ikinci yarısında geçerli olacak şekilde zamlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, milyarlarca liralık temmuz ayı yardım bütçesinin dağıtımına başlandığını duyurdu. Yeni dönemde engelli oranına ve yaş kriterine göre farklılaşan maaş tutarları, hak sahiplerinin hesaplarına artışlı olarak geçecek.

2026 TEMMUZ ENGELLİ VE YAŞLI AYLIĞI YATTI MI?

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardım ödemelerinin hesaplara yattığını şu sözlerle duyurdu:

"Bu doğrultuda temmuz ayı için yaklaşık 4,7 milyar yaşlı aylığı ve yaklaşık 3,4 milyar engelli aylığı olmak üzere toplam 8,1 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ayrıca memur maaş katsayısındaki yeni düzenleme sonrasında yaşlı ve engelli aylıklarını bir sonraki ay hak sahiplerimizin hesaplarına artışlı bir şekilde yatıracağız. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

ENGELLİ AYLIĞI NE KADAR OLDU?

Yapılan güncellemeyle birlikte engellilik oranı yüzde 40 ile yüzde 69 arasında olan vatandaşların aldığı aylık destek 5 bin 103 lira 34 kuruştan 5 bin 793 lira 31 kuruşa yükseldi. Rapor oranı yüzde 70 ve üzerinde olan bireylerin maaşı ise 7 bin 655 lira 1 kuruştan 8 bin 689 lira 96 kuruşa çıktı. 18 yaş altındaki engelli yakını bulunan ailelere verilen destek de yine 5 bin 793 lira 31 kuruşa ulaştı.

65 YAŞ AYLIĞI KAÇ LİRAYA ÇIKTI?

Sosyal güvencesi olmayan vatandaşlara verilen yaşlılık maaşı da artıştan nasibini aldı. 2026 yılı için gelir kriteri 9 bin 358 lira 50 kuruş olarak uygulanırken, 65 yaş ve üzerindeki hak sahiplerine ödenen destek 6 bin 393 lira 2 kuruştan 7 bin 257 lira 35 kuruşa çıktı. Bu yeni tutar temmuz ayından itibaren geçerli sayılacak.

EVDE BAKIM MAAŞI ZAMLANDI MI, NE KADAR OLDU?

Bakıma ihtiyaç duyan yaşlı ve engelli bireylerin ailesine sağlanan evde bakım yardımı temmuz ayında yüzde 13,52 oranında arttı. Böylece daha önce 13 bin 878 lira olarak ödenen destek tutarı yeni zamla birlikte 15 bin 756 lira seviyesine yükseldi. Hak sahipleri bu ay itibarıyla yeni rakamları hesaplarında görecek.