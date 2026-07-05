Son Mühür/ Beste Temel- Okulların kapanmasıyla beraber yaz tatilinin keygini çıkarmak isteyen çocuklara ve gençlere Konak Belediyesi’nden müjdeli haber geldi.

Şehrin en popüler eğlence yerlerinden biri olan Macera Parkı, 6 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00 itibarıyla yeni yeni sezonu açıyor.

İlk gün tüm çocuklara ücretsiz

Açılış günü çocukları sürpriz karşılıyor. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm öğrencilerin tatil sevincini arttırmak için parkın ilk gününde çocuklara ücretsiz hizmet verileceğini paylaştı.

Hem ailelerin bütçesini düşünen hem de çocukların yüzünü güldüren bu anlamlı hediye, 6 Temmuz'daki açılışın en heyecanlı anlarına sahne olacak.

Körfez manzarası eşliğinde eğlenecekler

Çınartepe Aydın Erten Rekreasyon Alanı’nın temiz havasında bulunan Macera Parkı, her yaştan macera severe hitap eden geniş aktivite yelpazesiyle dikkat çekiyor.

Ziyaretçiler, İzmir Körfezi'nin manzarasıyla heyecan dozunu artıran zipcoaster ve dev salıncak gibi eğlenceli ünitelerin tadını çıkarabilecek.

Atıcılık deneyimi yaşamak isteyenler için atış poligonu yer alırken, küçük yaştaki misafirler ise kendileri için özel olarak tasarlanan çocuk ip parkuru ve ağ trambolinde güvenli bir şekilde eğlenebilecek.

Uygun fiyatlı Mutluluk Kahvesi

Parkta yalnızca aksiyon ve macera yok bulunmuyor. Dinlenmek isteyenler için yeşil alanlar da mevcut. Alan içerisinde hizmet veren ve uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Mutluluk Kahvesi, parkurlarda koşturup yorulan aileler ve gençler için soluklanacak keyifli bir dinlenme durağı sağlıyor.

Macera Parkı’na ulaşım ve ziyaret saatleri nasıl?

Kent merkezinden Macera Parkı'na ulaşım kolaylıkla sağlanabiliyor. 42 numaralı ESHOT otobüs hattı kullanılarak Macera Parkı’na ulaşılabiliyor.

Kapılarını yeni döneme açan park, hafta içi Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 17.00 ile 20.00 arasında konuklarını misafir ederken, hafta sonu yoğunluğu için Cumartesi ve Pazar günleri kapılarını sabah 11.00'de açıp akşam 20.00'ye kadar hizmet vermeyi sürdürecek

"Onların mutluluğuna ortak olacağız"

Parkın, ilçenin en önemli sosyal alanlarından biri olduğunun altını çizen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Macera Parkımız, doğayla iç içe ortamı ve birbirinden eğlenceli parkurlarıyla özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin en sevdiği buluşma noktalarından biri.

Yeni sezona merhaba diyeceğimiz ilk gün çocuklarımıza ücretsiz hizmet sunarak onların mutluluğuna ortak olacağız.

Tüm komşularımızı aileleriyle birlikte Macera Parkı’na davet ediyor, yaz boyunca keyifli ve güzel anılar biriktirmelerini diliyorum" ifadelerini kullandı.