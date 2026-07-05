Son Mühür/ Beste Temel- İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, hafta sonu programına Kemeraltı esnafıyla bir araya gelerek başladı.

Bölgedeki dükkan sahipleriyle bir araya gelen Tugay, İzmir Körfezi'nin temizliği ve dip çamuru tarama çalışmalarındaki son duruma dikkat çekti. Esnafın dertlerini de dinleyip tek tek not alan Tugay'a, belediyenin bürokratları da eşlik etti.

"Ben ne yaptığımı biliyorum"

Esnafa yaptığı konuşmasında görev süresinin sonuna kadar vaat ettiği tüm projeleri bitireceğinin altını çizen ve İzmir'in haksız yere eleştirilmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getiren Tugay,

"Ben ne yaptığımı biliyorum. Tertemiz bir belediye yönetiyoruz. Bir gram lekesi yok, kimse bize bu konuda bir tek laf edemez. Tek derdimiz işimizi iyi yapmak.

"Benim amacım konforlu alanlarda çalışıp gösteriş yapmak değil"

Benim amacım bu şehirdeki sıkıntıları, sorunları çözmek. Bunu asla kimseyi kimseden ayırmadan yapmak. Konforlu alanlarda çalışıp gösteriş yapmak işim değil.

Benim için önemli olan şey görevim, ülkem, şehrimdir. Bu şehrin gerçek evladıyım, bu şehri gerçekten çok seviyorum. İzmir’in kötülenmesini içerliyorum. Çok rahatsız oluyorum" diyerek dile getirdi.

"Körfez’de kötü koku ve olumsuz görüntü kalmaması için çalışıyoruz"

İzmir Körfezi'ndeki su kalitesinin de belirgin şekilde iyiye gittiğini söyleyen Tugay, "Bu dönemin sonuna kadar Körfez’de ne kötü koku ne de olumsuz görüntü kalmaması için çalışıyoruz.

Yapılan olumlu çalışmaları görmezden gelerek İzmir’i kötülemek doğru değil. Unutulmamalıdır ki ben bu görevde geçiciyim; ister bir dönem ister 10 dönem görev yapayım, bu şehrin asıl sahipleri burada yaşayan insanlardır.

Esnafımız da bu kentin kanaat önderlerinden biridir. Bu nedenle sorunları doğru tespit etmeli, hep birlikte akılcı çözümler üretmeliyiz.

"Çıkarılması gereken toplam miktar en az 50 milyon ton"

Bakanlığın izin verdiği Sasalı-Mavişehir bölgesinde 1 milyon 300 bin ton dip çamuru çıkardık. Bu, son iki yılda İzmir tarihinde gerçekleştirilen en büyük dip tarama çalışması oldu.

Çalışmaları 4,5 milyon tona kadar çıkaracak şekilde ihale ettik ve sürdüreceğiz. Çıkarılması gereken toplam miktar en az 50 milyon ton.

Körfez'in zamanla dolarak kara parçasına dönüşmesini önlemek istiyorsak, sürekli dip temizliği yapılan bir sisteme ihtiyaç var. Bunun için özel tarama gemileri bulunuyor.

"Bakanlığın izni gerekiyor, ne yazık ki verilmedi"

Bu gemilerden temin ederek temizliği kesintisiz sürdürmemiz gerekiyor ancak bunun için bakanlığın izni gerekiyor.

Ne yazık ki bu izin verilmedi. Bu konuda özel bir birim oluşturulması ve kalıcı bir politika geliştirilmesi gerekiyor. " ifadelerini kullandı.