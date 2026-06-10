Zafer Partisi Balçova İlçe Başkanlığı tarafından, il ve ilçe yöneticilerinin katılımıyla birlikte Balçova’da sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yönelik ziyaretler düzenlendi. Program çerçevesinde Çağdaş İzmir Derneği’nin açılışına da katılım gösterildi.

Balçova’da yoğun ziyaret!

Zafer Partisi Balçova İlçe Başkanlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirilen paylaşımda, parti yöneticilerinin katılımıyla birlikte ilçede çeşitli temaslarda bulunulduğu ifade edildi.

Gerçekleştirilen ziyaret programına Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fikret Bayır, Zafer Partisi İzmir İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, il yöneticileri ve Zafer Partisi Narlıdere İlçe Başkanı Muslu Çelebi katılım gösterdi.

Sivil toplum kuruluşlarıyla buluştular!

Parti temsilcilerinin Balçova’da sivil toplum kuruluşlarına ziyarette bulunarak çeşitli temaslarda bulunduğu belirtildi. Program çerçevesinde vatandaşlarla da buluşan heyetin, bölgedeki çalışmalar ve gündeme ilişkin görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

Çağdaş İzmir Derneği’ne de ziyaret

Heyet bunlara ek olarak açılışına katıldığı Çağdaş İzmir Derneği’ni de ziyarette bulundu. Yapılan paylaşımda, dernek yönetimine teşekkür edilirken çalışmalarında başarı dileklerinde bulunuldu.