İzmir’in Menderes ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, aralarında çocukların da yer aldığı 34 düzensiz göçmen yakalandı. Lastik bot içerisinde oldukları belirlenen göçmenler kıyıya çıkarılarak işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

İHA ile tespit edildiler!

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, Menderes açıklarında hareketli bir halde olan fiber karinalı lastik bot, Sahil Güvenlik insansız hava aracı tarafından belirlendi.

Bot durduruldu!

Ekipler kısa sürede bölgeye ulaşırken, deniz üzerinde hareket halinde olan lastik botu durdurdu ve içerisindeki düzensiz göçmenleri durdurdu.

Operasyon çerçevesinde, 6’sı çocuk olmak üzere toplam 34 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlendi. Göçmenler güvenli şekilde karaya götürüldü.

Göç İdaresi’ne teslim edildiler!

Düzensiz göçmenler karaya çıkarılırken, sağlık kontrolleri ve resmi işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildiler.