Son Mühür- İzmir’de Dayanışma Noktaları’nın hizmet verdiği noktalarada yaşayan mahalleli için İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Yaz geldi, okullar kapandı, anne ve çocukların keyifli vakit geçirme isteiğinin artması ile birlikte yazın tadını çıkarması amacıyla düzenlenen etkinlikler büyük beğeni topladı. Sasalı Doğal Yaşam Parkı ile İnciraltı Kent Ormanı'nda eş zamanlı gerçekleştirilen organizasyon için tüm hazırlıklar titizlikle tamamlandı.

Adeta şenlik havasında geçen etkinlikte çocuklar oyunlar ve çeşitli aktivitelerle doyasıya eğlendi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen programda katılımcılara pamuk şeker, patlamış mısır, limonata, çay, kahve, su ve yemek ikram edildi. En iyi yanı da programın ağustos ayının sonuna kadar devam edecek olması.

“Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Yardımlar Şube Müdürü Sultan Tut, insanların sosyalleşmeye ve keyifli vakit geçirmeye ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak, “Yaz piknikleri ile oyunlar ve canlı müzik eşliğinde yurttaşlarımıza güzel anlar yaşatmayı amaçlıyoruz. İnciraltı Kent Ormanı’nda Dayanışma Noktaları aracılığıyla etkinliğimize katılan 150, Sasalı Doğal Yaşam Parkı’nda 60 anne ve çocuğumuzu ağırladık. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklere tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

“Çok eğlendik”

Etkinliğe katılım sağlayanlar çok memnun kaldıklarını şu sözlerle ifade etti:

Ecrin Naz Akan: “Belediyemize teşekkür ediyoruz. Oyunlar oynadım, hepsi çok güzeldi”

Simay Akan: “Bugünü çok beğendim. Çok eğleniyorum. Saçımızı boyadılar, yüz boyama yaptılar. Çok güzel vakit geçiriyoruz”

Zehra Gündüz: “Oyun oynadık, saçımızı boyattık, yüzümüze taşlar taktırdık. Mahallemizde böyle etkinliklere pek katılamıyoruz. Buraya geldik, çok eğlendik”

Betül Akgün: “Cemil Amca’ya çok teşekkür ederiz. Patlamış mısır ve limonata ikram ettiler. Eğlendik, spor oyunları oynadık”

Rana Nur Işıldak: “Arkadaşlarımızla vakit geçiriyor, yeni şeyler öğreniyoruz. Çok eğlendim. Teşekkür ederiz, burası çok güzeldi”

Mahsum Ali Özyılmaz: “Çok eğleniyoruz. Daha önce buraya gelmediğime pişman oldum. Burası çok güzel”

Havin Özyılmaz: “Çok güzel geçiyor. Daha önce buranın yakınına bile gelmemiştim. Geldiğim için çok mutluyum”

“İmkanımız pek olmuyor”

Aileler de gerçekleşen etkinliği beğendiklerini ve Cemil Tugay’a teşekkürlerini şu sözlerle ifade ettiler:

Perihan Akman: “Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Böyle etkinliklerin devam etmesini istiyorum. Bize çok güzel bir gün yaşattılar”

Gül Işıldak: “Belediyemizin etkinliklerine katılıyorum ve çok memnunum. Bu tür yerlere gelme imkanımız pek olmuyor. Bu etkinlikler sayesinde bir araya geliyor, güzel vakit geçiriyoruz”

Fatoş Çelik: “İlk defa böyle bir etkinliğe katıldım. Başkanımız Cemil Tugay’a çok teşekkür ediyorum. Herkes burada çok mutlu, çok eğleniyor”