Son Mühür- İZSU'nun yayımladığı güncel kesinti listesine göre Foça, Seferihisar, Balçova, Bayraklı, Dikili ve Kınık'ta arıza ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok mahallede musluklar susacak. Bazı bölgelerde kesinti saatleri açıklanırken, Seferihisar'ın bazı mahallelerinde suların ne zaman geleceği ise henüz belli değil.
İşte İZSU tarafından 24 Temmuz Cuma günü için yayımlanan su kesinti listesi:
Foça
Etkilenen Mahalleler: Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi
Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 08:17 ile 11:00 arasında (yaklaşık 3 saat)
Kesinti Nedeni: Bölge vana arızası nedeniyle
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Etkilenen Mahalleler: Fatih, Fevzi Çakmak Mahallesi
Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:45 ile 13:00 arasında (yaklaşık 3 saat)
Kesinti Nedeni: Ana boru arızası nedeniyle
Seferihisar
Etkilenen Mahalleler: Camikebir, Hıdırlık ve Sığacık Mahallesi
Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:30’da başlayacak. Ne zaman biteceği ise belli değil
Kesinti Nedeni: Elektrik arızası sebebiyle
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Etkilenen Mahalleler: Atatürk Mahallesi
Kesinti Süresi:24.07.2026 saat 09:18 ile 11:18 arasında ,(yaklaşık 2 saat)
Kesinti Nedeni: Elektrik arızası nedeniyle
Balçova
Etkilenen Mahalleler: Metin Emeç, Cumhuriyet mahallesi
Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:50 ile 11:50 arasında (yaklaşık 2 saat)
Kesinti Nedeni: Branşman arızası nedeniyle
Bayraklı
Etkilenen Mahalleler: Osmangazi Mahallesi
Kesinti Süresi: 23.07.2026 saat 15:55 ile 16:55 arasında (yaklaşık 1 saat)
Kesinti Nedeni: Branşman arızası nedeniyle
Dikili
Etkilenen Mahalleler: Çandarlı Mahallesi
Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında (yaklaşık 2 saat)
Kesinti Nedeni: Ana boru arızası nedeniyle
Kınık
Etkilenen Mahalleler: Yeni
Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:36 ile 11:36 arasında yaklaşık 2 saat
Kesinti Nedeni: Ana boru arızası nedeniyle
Seferihisar
Etkilenen Mahalleler: Düzce Mahallesi
Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında (yaklaşık 2 saat )
Kesinti Nedeni: Müteahhit çalışması sebebiyle