Son Mühür- İZSU'nun yayımladığı güncel kesinti listesine göre Foça, Seferihisar, Balçova, Bayraklı, Dikili ve Kınık'ta arıza ve altyapı çalışmaları nedeniyle birçok mahallede musluklar susacak. Bazı bölgelerde kesinti saatleri açıklanırken, Seferihisar'ın bazı mahallelerinde suların ne zaman geleceği ise henüz belli değil.

İşte İZSU tarafından 24 Temmuz Cuma günü için yayımlanan su kesinti listesi:

Foça

Etkilenen Mahalleler: Fevzi Çakmak ve Mustafa Kemal Atatürk Mahallesi

Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 08:17 ile 11:00 arasında (yaklaşık 3 saat)

Kesinti Nedeni: Bölge vana arızası nedeniyle

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Etkilenen Mahalleler: Fatih, Fevzi Çakmak Mahallesi

Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:45 ile 13:00 arasında (yaklaşık 3 saat)

Kesinti Nedeni: Ana boru arızası nedeniyle

Seferihisar

Etkilenen Mahalleler: Camikebir, Hıdırlık ve Sığacık Mahallesi

Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:30’da başlayacak. Ne zaman biteceği ise belli değil

Kesinti Nedeni: Elektrik arızası sebebiyle

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Etkilenen Mahalleler: Atatürk Mahallesi

Kesinti Süresi:24.07.2026 saat 09:18 ile 11:18 arasında ,(yaklaşık 2 saat)

Kesinti Nedeni: Elektrik arızası nedeniyle

Balçova

Etkilenen Mahalleler: Metin Emeç, Cumhuriyet mahallesi

Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:50 ile 11:50 arasında (yaklaşık 2 saat)

Kesinti Nedeni: Branşman arızası nedeniyle

Bayraklı

Etkilenen Mahalleler: Osmangazi Mahallesi

Kesinti Süresi: 23.07.2026 saat 15:55 ile 16:55 arasında (yaklaşık 1 saat)

Kesinti Nedeni: Branşman arızası nedeniyle

Dikili

Etkilenen Mahalleler: Çandarlı Mahallesi

Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 10:00 ile 12:00 arasında (yaklaşık 2 saat)

Kesinti Nedeni: Ana boru arızası nedeniyle

Kınık

Etkilenen Mahalleler: Yeni

Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:36 ile 11:36 arasında yaklaşık 2 saat

Kesinti Nedeni: Ana boru arızası nedeniyle

Seferihisar

Etkilenen Mahalleler: Düzce Mahallesi

Kesinti Süresi: 24.07.2026 saat 09:40 ile 11:40 arasında (yaklaşık 2 saat )

Kesinti Nedeni: Müteahhit çalışması sebebiyle