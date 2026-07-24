Son Mühür- CHP'deki mutlak butlan kararı sonrası çatırdamalar Özgür Özel'in YENİ Parti kurması ile de son bulmadı. Geçtiğimiz CHP Grup Toplantısı'nda yeni parti kurulacağını açıklayan Özgür Özel bugün parti logosunu da kamuoyu ile paylaştı.

Açıklamalar, gelişmeler sonrası parti içinde istifa silsilesi başladı ancak bazı isimler de partide kalacaklarını duyurdu. Chp Balçova Eski Meclis Üyesi Muharrem Dayanç yaptığı açıklamada tercihinin gitmek değil kalmak olduğunu vurgulayacak olduğu yerde mücadele edeceğinden bahsetti. Değişim'in Cumhuriyet Halk Partisi’nin çatısı altında olduğunu dile getiren Dayanç şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çeşitli gerekçelerle ayrılmayı tercih edenler olabilir. Bu herkesin kendi siyasi tercihidir. Ancak şunu herkes bilmelidir ki; Cumhuriyet Halk Partisi kolay kurulmuş ya da kolay ayakta kalmış bir parti değildir. Cumhuriyet’in kurucu iradesini temsil eden bu büyük çınar, her zorluğu örgütünün iradesiyle aşmayı başarmıştır.

Benim tercihim gitmek değil, bulunduğum yerde mücadele ederek partime sahip çıkmaktır. Çünkü değişim de, yenilenme de, umut da ancak Cumhuriyet Halk Partisi’nin çatısı altında büyür.

Balçova’da da, İzmir’de de örgütümüzle omuz omuza çalışmaya, halkımızla bağlarımızı güçlendirmeye ve partimizin başarısı için emek vermeye devam edeceğim. Zor zamanlar, vazgeçme değil; daha fazla sorumluluk alma zamanıdır. "

"Ben bu mücadeleyi bırakmayacağım"

Hiçbir isim ya da makamın bu davadan büyük olmadığından bahseden CHP'li Dayanç sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhuriyet Halk Partisi’nin gücü kişilerden değil; örgütünden, köklü tarihinden ve milyonlarca üyesinin ortak inancından gelir. Hiçbir isim, hiçbir makam bu büyük davadan daha önemli değildir.

Ben bu mücadeleyi bırakmayacağım. Cumhuriyet Halk Partisi’nde kalarak partime, örgütüme ve Cumhuriyet’in temel değerlerine sonuna kadar sahip çıkacağım.

Çünkü bu parti hepimizin ortak emeği, ortak umudu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanetidir."